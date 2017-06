Guía para ahorrar consumo de luz en la casa y empresa

MEXICALI, Baja California(GH)

En verano el consumo de electricidad se incrementa principalmente por los aires acondicionados, pero hay varias opciones de ahorrar en el consumo de kilowatts y pagar menos en los recibos mensuales.



La Comisión Federal de Electricidad aconseja apagar focos y aparatos que no se encuentren en uso, cambiar tecnologías de eficiencia energética, entre otros que se enlistarán.



Pero antes de comenzar, comprueba que la instalación eléctrica no tenga fugas.



Para eso, desconecta todos los aparatos eléctricos, incluyendo relojes y timbre; apaga todas las luces y verifica que el disco del medidor no gire; si el disco sigue girando, manda revisar la instalación.



