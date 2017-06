Alista Beta protección a migrantes por calor

MEXICALI, Baja California(GH)

Cada año el desierto entre la frontera de México y Estados Unidos es la última prueba de miles de migrantes motivados por el sueño americano, sin embargo gran parte se ve mermado al enfrentarse a la crudeza de su naturaleza.



El Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (Inami), se encarga de realizar operativos para rescatar y atender al mayor número de migrantes que sea posible, con el objetivo de no perder vidas en el desierto.



El delegado del Inami, Rodulfo Figueroa Pacheco, advirtió que de mayo a septiembre es la temporada más peligros, puesto que según datos del último año, 2 mil migrantes fueron asistidos, de los cuales 225 fueron rescatados por diversos factores de riesgo.



Explicó que los operativos se programan con anticipación y se coordinan efectuando recorridos, en el caso de búsqueda o rescate a migrantes se lleva a cabo operativos especiales con otras autoridades u organizaciones o por activación del C-4.



Precisó Figueroa que de manera rutinaria se efectúan recorridos en lugares como brechas, montañas y zona desértica donde se han logrado rescates de migrantes provenientes de diversas zonas del País y otros países.



Tan sólo el año pasado se realizaron más de mil recorridos por parte del Grupo Beta en Baja California, alrededor de 43 operativos con otras autoridades donde también se suman corporaciones como bomberos y grupos de rescate voluntarios, comentó.



Para este año la dependencia federal proyectó llegar a un número aproximado al del año pasado, poniendo énfasis en la temporada de calor, pues son los meses más críticos en los que se puede jugar la vida de un migrante.



Desierto peligroso



Aseveró que toda la zona desértica es peligrosa, principalmente por tener un clima extremo, la existencia de fauna de la región, las distancias de camino de la que dependerá la condición física de los migrantes en cuestión.



Además hay que agregar que en el desierto no hay fuentes naturales de agua potable y alimento seguro, son factores que pueden convertir a cualquier parte del desierto en una zona de riesgo.



Para abatir estos factores de riesgo, además de los operativos, los agentes del Grupo Beta trabajan en abastecer depósitos de agua y cajas de vida, ubicadas estratégicamente por el desierto, agregando la operación de la torre Beta.



En la realización de estos operativos en zona desértica participan doce agentes de manera directa, en algunas ocasiones colaboran en operativos con diferentes autoridades municipales, estatales y federales, especifico el representante del Inami.



Durante todo el año 2016 se asistieron a 2 mil migrantes, rescatando en el desierto a un total de 225, quienes presentaban alguna dificultad, como extravío o condiciones de deshidratación, los cuales fueron canalizados a lugares seguros.



Reiteró que durante la temporada de altas temperaturas, es decir de mayo a septiembre, es cuando se ha tenido mayor incidencia de migrantes con signos de deshidratación o en necesidad de asistencia médica.



Durante los recorridos preventivos en la zona desértica, así como en los rescates efectuados, las nacionalidades de las personas atendidas en su mayoría son mexicanos y en menor número personas de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.



Explicó que actualmente se tiene una red de 19 puntos de hidratación estratégicamente localizados en las áreas desérticas, los cuales están ubicados sobre las principales rutas de migrantes.



“Durante el verano estos puntos se revisan diariamente por las unidades preventivas y son reabastecidas, sirven de referencia para localizar a migrantes”, señaló que titular del Inami.



Los puntos cuentan con información de advertencia y pueden ser utilizados provisionalmente para resguardarse mientras llega el auxilio, abundó que la Torre Beta cuenta con botón de pánico el cual manda señal a C4 en caso de emergencia.



Prepararse es básico



Figueroa aseguró que afortunadamente no se han registrado casos de muertes de migrantes en 2016, ni en lo que va del año en el desierto que vincula a ambas naciones.



“En definitiva se recomienda no salir al desierto, en caso de salir por necesidad o realizar alguna actividad recreativa, se recomienda nunca salir solo, avisar a familia, amigos o autoridades la ruta a seguir y el tiempo estimado de arribo al destino”, dijo.



Recomendó a los migrantes o aventureros que se adentrarán al desierto, evitar al máximo la exposición innecesaria al Sol, llevar agua potable suficiente, alimentos, ropa y calzado adecuado.



Agregó que se debe de contar con una lámpara, celular con carga, espejo o silbato para hacer señales, cerillos, repelente de insectos y un kit básico de primeros auxilios.



Sobre todo pidió mantener la calma y observar puntos de referencia en caso de extravío, en alguna emergencia llamar al 911 sin importar que se encuentren en un área de México o Estados Unidos.





2000 migrantes recibieron atención por parte del inami el año pasado.



225 migrantes extraviados o con problemas de salud fueron rescatados en 2016.



1000 recorridos realizó el grupo beta en la zona fronteriza en Baja California.