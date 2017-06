Descarta DSPM que asesinada sea de la corporación

MEXICALI, Baja California(GH)

El cuerpo de la mujer asesinada descubierta el pasado jueves, portaba un anillo con la leyenda “Policía y Tránsito Municipal”, sin embargo la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali (DSPM), descartó alguna relación con la occisa.



Además, aseguró que no hay registro de algún agente del género femenino que haya desaparecido o faltado en las últimas semanas, descartando que haya una relación con la mujer asesinada.



Como fue informado por este diario, el cadáver de la mujer fue encontrado enterrado en un predio del fraccionamiento Huertas del Colorado, con un balazo en la cabeza, en un estado de putrefacción y quemaduras posteriores a su muerte.



Luego de ser revisado por el Servicio Médico Forense (Semefo), fue que reveló el coordinador, César González Vaca, que la mujer portaba dicho anillo, alusivo a la Policía Municipal.



La DSPM precisó que como institución no expiden anillos a los egresados de la academia.



En años pasados, agregó, las generaciones graduadas mandaban a hacerlos en empresas completamente deslindadas de la Policía.



Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha revelado más información de la ya publicada en este medio, debido a que el caso sigue en investigación.



Según la PGJE, la edad de la joven ronda entre los 25 a 35 años y actualmente se encuentra en la fase de pruebas de ADN, para confirmar o descartar que sea hermana de una mujer que había denunciado una desaparición en días pasados.