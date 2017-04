Perdió anterior Ayuntamiento 17.5 mdp para apoyo social

MEXICALI, Baja California(GH)

pertenecientes a los programas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)Durante la pasada administración los encargados de la Dirección de Desarrollo Social Municipal (Desom), ente encargado de hacer las gestiones para bajar recursos federales, perdieron la oportunidad de ejercer un total de 17 millones 671 mil 374 pesos.Los motivos fueron distintos, destacando que en tres ocasiones se trató de desistimiento del propio Gobierno Municipal y en una ocasión simplemente no se solicitaron a las arcas federales.El caso más relevante se dio el año pasado, cuando el Desom estuvo bajo la dirección de David Rojas Rojas.De acuerdo a documentos del Portal de Transparencia en poder de, la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos informó los resultados del Programa de Infraestructura en su vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria.Durante el 2016, se recibió del Ayuntamiento de Mexicali la propuesta técnica del Parque Fuente de Mercurio en la colonia Voluntad para su revisión y eventual validación.Esta fue aprobada en los renglones técnico, normativo y presupuestal por 1 millón de pesos y como parte del proceso operativo, el recurso fue radicado en la delegación de la Sedatu en Baja California.Sin embargo, el 21 Ayuntamiento de Mexicali optó por desistir de su participación, argumentando la falta de recursos propios para complementar la estructura financiera del total de la obra.Además, la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios informó que el Gobierno Municipal participó como ejecutor de recursos del Programa de Infraestructura en el 2016.En la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, se le asignó un monto de 14 millones 338 mil 679 pesos.De esta cantidad, canceló por desistimiento un monto de 8 millones 163 mil 663 pesos, ejerciendo solamente 6 millones 175 mil 16 pesos.En el ejercicio fiscal del 2015, el Desom tuvo como titular a Diego Echevarría Ibarra, actual regidor del 22 Ayuntamiento.En documentos del Portal de Transparencia, se obtuvo información de la Dirección de Servicios Financieros y Administrativos de Recursos de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, responsable del Programa Hábitat.En él, se informó que el Ayuntamiento de Mexicali se había desistido en ejercer un monto de 2 millones 428 mil 250 pesos.En el ejercicio fiscal 2014, la directora del Desom era Luz Argelia Paniagua Figueroa, actualmente diputada federal en la 63 Legislatura.De igual forma, en documentos del Portal de Transparencia se indica que el Gobierno de Mexicali perdió un monto de 6 millones 79 mil 461 pesos del Programa Hábitat.Ese recurso pudo haberse utilizado en pavimentación, construcción de banquetas, alumbrado público, centros de desarrollo humano, entre otras acciones.En abril del 2015, Paniagua Figueroa culpó a la Tesorería del 21 Ayuntamiento de no haber ejercido ese recurso.Comentó que Desom trabajaba conforme a la convocatoria que hacían las delegaciones federales y los distintos programas.En abril del 2015, Luz Argelia Paniagua Figueroa, actualmente diputada federal, culpó a la Tesorería del 21 Ayuntamiento de no haber ejercido ese recurso.Dijo que se siguió toda la temática e instrucciones que se solicitaban, elaborando un plan maestro y de los proyectos presentados a Sedatu, se determinó que solamente tres valían la pena.En su conjunto, acumulaban un costo total de 6 millones de pesos pero para llevarse a cabo, el Ayuntamiento tenía que aportar el 40% del recurso necesitado para el proyecto.•Más pavimentación.•Construcción de banquetas.•Alumbrado público.•Centros de desarrollo humano.Obras de pavimentación no se hicieron al desaprovechar los recursos federales.