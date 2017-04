A 7 años del 7.2

MEXICALI, Baja California(GH)

La tierra lo había alertado el día previo con tres sismos, uno de 2.7, otro de 3.2 y uno más de 4.3 grados en plazo de 4 horas, los titulares amanecieron con el llamado de “calma” por parte de Protección Civil.



Ese día 4 de abril del 2010, a las 15:40 horas, las placas tectónicas cimbraron con 7.2 grados en el Valle de Mexicali con epicentro a 20 kilómetros del ejido Guadalupe Victoria.



En fin de semana, con periodo de vacaciones y la salida del 50% de la población de la capital del Estado, ayudó a minimizar los estragos que fueron rojos con 2 muertos, 386 heridos y 25 mil damnificados, así como 52 incendios en casa habitación.



Tres olas de movimientos tectónicos estremecieron a la comunidad durante 89 segundos, entre ellas la poco común “Ola Love”, y se mantuvo los nervios activos en la población en los subsecuentes siete meses donde se registraron en total 14 mil 300 réplicas de menor intensidad.



Pero no sólo Mexicali sintió el terremoto, en total fueron 20 millones de personas que percibieron el movimiento telúrico en Baja California, Sonora, Arizona y California.



Los gritos de pánico fueron tenor en la población durante esos segundos, llantos, desmayos y salidas a alta velocidad en autos fueron recurrentes, y al caer la noche, el manto negro cubrió la ciudad al no reestablecerse la energía eléctrica.



Mexicali no había sentido un terremoto de dichas dimensiones desde 1940 que registró uno de 7 grados.



Minimizado



Protección Civil solicitó que se emitiera la declaratoria de emergencia tras las primeras evaluaciones del terremoto, pero la recomendación fue minimizada por el gobernador en turno, José Guadalupe Osuna Millán.



Asumiendo el cargo de la contingencia al superar el sismo la capacidad de Protección Civil Municipal y tomando el mando la autoridad estatal, explicó el capitán René Rosado, actual director de Protección Civil y titular durante el sismo.



Dos años previos, la dirección de Protección Civil Municipal solicitó la estación de radio de emergencia para informar a la población en caso de un desastre.



El proyecto fue autorizado en 2008 pero para el 2010 solo el 50% de la infraestructura requerida había sido entregada por el Gobierno, por lo cual no hubo radio señal de emergencia oficial posterior al sismo del 4 de abril.



Actualmente existe una cabina completa y preparada para transmitir por radio.



“Tras un desastre natural, la sociedad en forma y organizada es quien siempre sale adelante, debemos estar preparados, porque el mayor riesgo en Mexicali son los terremotos y no se pueden pronosticar”, dijo.



Valle recuperado, pero no al 100%



Los impactos y afectaciones en el Valle de Mexicali han recuperado su normalidad en un 90%, informó Manuel Valladolid Seamanduras, secretario de Fomento Agropecuario.



El terremoto generó una inversión global por 3 mil 800 millones de pesos para restaurar 900 kilómetros lineales de puentes, carreteras, canales, drenes y demás afectaciones.



Al 100% se encuentra funcionando el canal 27 de enero (originalmente llamado 4 de abril) y un reporte del 90% de restauración de los canales secundarios y parcelas dañadas.



Un total de 59 mil hectáreas se afectaron de 170 mil existentes en el Valle, algunas requirieron tres años de lavado y se reporta un 90% de avance en recuperación del total de afectaciones de tierras.



Para el disqueo y nivelaciones de terrenos afectados, se invirtieron 600 millones de pesos.



El aprendizaje de los productores ha sido mejorar el proceso de cultivo, con drenajes parcelarios, tecnificaciones,, planeación de siembras y eficiencia en el uso del agua.



7 años después



Después de siete años del día del 7.2 grados, Protección Civil Municipal y el área de responsabilidad civil del Sector Empresarial reportan avances de seguridad, protocolos y adecuaciones.



Ambas áreas piden a la población a no bajar la preparación, crear los planes familiares, realizar simulacros y estar alertar porque Mexicali se encentra sobre 13 fallas geológicas.



Protección Civil Municipal a cargo del capitán René Rosado, informó que cuentan con un atlas de riesgo completo con calendarización de actividades y acciones para las primeras 36 horas transcurrido un sismo o desastre.



“La falla de Imperial no ha registrado movimientos desde hace 77 años, lo que provoca una gran concentración de energía acumulada”, recordó el titular municipal.



Un rezago que detalló, fue la culminación en la actualización del Reglamento Municipal de construcción en Mexicali.



Recordó que como unidad de Protección Civil ya cuentan con un plan de contingencia para desastres naturales, el cual contempla que el Consejo Municipal se instala en automático a partir de sismo de 5 grados en escala magnitud.



Prevención es vital



Es necesario crear la cultura de prevención porque se aprendió que tras el terremoto, el 50% de las personas claves no acuden o acudirán, explicó Óscar Castro.



El director del comité de transporte y responsabilidad civil de Index Mexicali afirmó que es indispensable contar con un plan familiar.



“No se puede evitar un desastre natural, pero es necesario saber qué hacer en caso de no estar la familia o alguna autoridad como el ejército gobierno”, explicó.



¿Por qué es importante prevenir?



Óscar Castro narró que el día del terremoto, se detectó que bomberos no contaba con agua para salir a sofocar los incendios, además que en las empresas, los equipos de emergencia se encontraban al interior de las instalaciones.



“El diagnóstico fue sacarlos a un espacio externo y móvil para respuesta pronta”, dijo.



Las empresas actualmente aplican simulacros en caso de sismos, pero también agregaron capacitaciones en caso de derrames de químicos, incendios, entre otros.



El plan familiar



El plan familiar debe aplicar la revisión de áreas de riesgo en donde comúnmente se encuentra la persona como trabajo y casa.

Detectar riesgos eléctricos, de gas, gasolina, entre otros.



También analizar y detectar rutas de evacuación y cómo poder salir de manera pronta y segura.



Óscar Castro explicó que incluso en las casas, cuando son completamente enrejadas, deben existir mecanismos de evacuación.



Elaborar un mapa de rutas de evacuación, zonas seguras, mantener en resguardo documentos importantes como escrituras de casa, pólizas.



Al terminar una catástrofe, ubicar a la familia y mantenerse en el punto de evacuación seguro previamente elegido.



Toda la familia debe conocer el plan a implementar e integrar un botiquín de emergencia que incluya las necesidades de la familia como medicamentos requeridos para padecimientos como diabetes, hipertensión, entre otros.



Advertencia



Óscar Castro, director del comité de transporte y responsabilidad civil de Index Mexicali recordó a la comunidad que nunca se debe de caer en una zona de relajación.



Mantener constante preparación, aplicar simulacros.



“La gente busca información y si una persona esta informada, no habrá miedo”, dijo.



7.2 Grados



-60 mil hectáreas dañadas en el Valle

-675 kilómetros de canales lineales afectados

-2 mil 286 casas dañadas



Afectaciones en:



-284 escuelas

-6 facultades de la UABC

-7 espacios culturales

-7 áreas deportivas

-Daños en clínicas y oficinas administrativas



3 de abril



-Entre las 12:38 horas y las 16:03 horas

-2.7 grados

-3.2 grados

-4.3 grados

-Zona de Guadalupe Victoria



4 de abril



-A las 15:40 horas

-7.2 grados

-A 60 kilómetros de la ciudad y a 20 kilómetros de Guadalupe Victoria

-Dos muertos, uno por colapso de casa y una por colapso de barda