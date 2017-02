Acaba cáncer vida de 1060 sólo en un año

MEXICALI, Baja California(GH)

, según los datos de Néstor Hernández Milán, jefe del Departamento de Epidemiología del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud).Los tumores malignos son la segunda causa de mortandad en el Estado de Baja California, sólo por detrás de la enfermedades del corazón, las cuales fueron mil 718 personas muertes, precisó Hernández.En una entrevista con el director de la Unidad de Especialidades Médicas de Oncología (Uneme), Miguel Ángel Martínez Andrade, precisó que los casos de cáncer en general aumentaron durante el 2016 un 30%, en el 2015 aumentó un 20%.Los principales tumores que causan dicha mortandad, es el cáncer de mama con 120 muertes, el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón con 116, en tercer lugar el cáncer de colon con 90 muertes, el cáncer de útero con 67 y finalmente el de próstata con 66.Dicho orden es en la población en general; en hombres la primera causa de muerte es de cáncer de traquea, bronquios y pulmones, seguido del cáncer de próstata y el tumor maligno de colon.En las mujeres, el más reiterado es el cáncer de mama, de útero y de colon.En menores de 18 años, la leucemia es el cáncer más común, en el año 2016 murieron diez menores, seguido de cuatro por cáncer de huesos y de encéfalo fallecieron tres menores, declaró el médico.Los factores de riesgo es el consumo de alcohol, obesidad, sedentarismo, tabaquismo activo y pasivo, mala alimentación, la contaminación del ambiente, alto consumo de carne, deficiencia de calcio, sexo inseguro y la herencia, sentenció el especialista.El funcionario estatal, expresó que no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres en cuanto a la prevalencia de cáncer, agregando que en el estado es la misma tendencia entre municipios.Hay un incremento rápido en cáncer de colon, a tal grado que en algunos años se ha posicionado en la tercera causa de muerte dentro de los tumores malignos en la población en general, asociado a la obesidad, dijo Hernández.El director de la Uneme, precisó que el cáncer de colon se ha duplicado, sobre todo en personas jóvenes, debido a los malos hábitos alimenticios, por lo que es importante enfocar esfuerzos a ese sector de la población.Miriam Ortega Valencia, forma parte de las filas de personas que les han detectado cáncer, quien compartió como la enfermedad que la debatió entre la vida y la muerte, le regaló la oportunidad de valorar el presente.En 2015 le diagnosticaron cáncer de mama, ella como la mayoría pensó que se trataba de un error, pues a sus 33 años y sin antecedentes familiares jamás vio venir una enfermedad de tal letalidad.Lamentablemente el cáncer avanzó muy rápido, pues en cuestión de dos meses debió ser sometida a una cirugía en la que le extirparon un seno, sin embargo ahí no acabó, aun faltaban 16 quimioterapias y 28 radiaciones.“El tiempo de asimilación fue muy rápido porque no tuve tiempo de caerme, mi familia me animó y lo más difícil dentro de la vanidad fue la pérdida del cabello, me tomaba cuanta cosa me recomendaban para no perderlo”, platicó.El cáncer provoca una etapa de duelo de la cual se distrajo realizando trabajo de la oficina desde la casa, lo cual le ayudaba a despejar su mente de los dolores de la cirugía y las quimioterapias.“Traté de que mi enfermedad no fuera un obstáculo en la vida diaria de mi familia y mi hija, luché porque no truncara mi vida, yo le pedí a mi hija sólo que cumpliera con la escuela y que llevará su vida normal”, expresó.Cuando a una persona le detectan cáncer, le hablan sobre los tratamientos, y es advertido sobre el temido, que es la quimioterapia inicial, descrita como la más fuerte y de color escarlata.“Tomé cuatro quimioterapias fuertes, que son las que llamamos el coctel rojo, porque es muy agresivo, me tumbaban, me quedaba en cama por tres días, tratando de dormir para no sentir las náuseas”, compartió.“Yo me lastimé mucho porque es mucho líquido y tenía que ir al baño, y me dolía cuando iba, eso fue en las primeras dos quimioterapias”, señaló la sobreviviente al cáncer.Ortega tiene un pequeño catéter en su hombro derecho, por donde le administraron la tercera quimioterapia, pues corría el riesgo de que el medicamento le quemara las venas, comentó.Dijo que cuando una persona se somete a una quimioterapia se vuelven intolerantes a los aromas, asegurando que percibía hasta la fragancia del jabón del baño, provocándoles ascos y mareos.Señaló que las otras doce quimioterapias fueron semanales, las tomaba cada lunes y no tuvo reacciones, señalando que su cuerpo siempre se mantuvo equilibrado.“Vemos películas, novelas y nos da susto una quimioterapia, pero en mi caso no fue tan nocivo, pero sí depende del organismo de cada persona, como yo era muy delgada incluso pensaban que no iba a soportarlo”, expresó.Aun no está dada de alta y debe de ir a sus revisiones cada tres meses, ya que debe recibir tratamiento por tres años más.Invitó a la gente a prevenir cualquier tipo de cáncer, pues éste puede aparecer repentinamente, sin embargo no significa la muerte.El Seguro Popular cubre el 60% de los tratamientos de cáncer, otra parte del recurso lo aporta la Secretaría de Salud, mientras que el 20% debe pagarlo el paciente, explicó el director de la Uneme.Sin embargo ha sido reiterado el reclamo de la gente ante la falta de medicamento, expresó la líder del sindicato de Salud, Virginia Noriega Ríos, un tema que nunca van a reconocer las autoridades.“Es urgente que se aplique recurso a todas las unidades de salud, sobre todo con quienes tienen cáncer para que el enfermo no interrumpa su tratamiento, pues es algo muy delicado”, comentó Noriega.El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante, es la causa de más del 20% de las muertes mundiales por cáncer en general y alrededor del 70% de las muertes mundiales por cáncer de pulmón.Patricia Pacho Ruiz, fundadora del Grupo Oncológico Vida, Fe y Esperanza.En México, el tabaquismo es el causante del 30% de todos los casos de cáncer y del 90% de los cánceres de pulmón.El riesgo es directamente proporcional al tiempo durante el que una persona ha sido fumadora y al número de cigarrillos diarios que fumó.Si una persona deja de fumar antes de desarrollar un cáncer, el riesgo subsiste, de modo que aun después de 10 años, el riesgo del ex fumador todavía no se equipara al riesgo menor de una persona que nunca fumó.Aparte del cáncer de pulmón, una proporción considerable de los casos de cáncer en la cavidad bucal, la faringe, la laringe, el páncreas, el riñón, el esófago, la vejiga urinaria y probablemente el estómago y el cuello uterino es también atribuible al tabaco.Para abatir la incidencia y estragos del cáncer existen diversas organizaciones civiles, como fundación Tmona, el grupo oncológico Vida, Fe y Esperanza, Mujeres que Viven, entre otras.La fundadora de, Patricia Pacho Ruiz, explicó que a través del apoyo social, han logrado ofrecer en el 2016, 12 operaciones reconstructivas, 200 prótesis, 50 pelucas y 30 mangas.“Las mujeres llegan golpeadas no sólo por la enfermedad, sino económicamente y psicológicamente, aquí tratamos de brindarles apoyo en todos los sentidos”, expresó Pacho.Según la Secretaría de Salud, en el 2016 se presentaron 380 casos de cáncer de mama en Baja California, el cual no es exclusivo de las mujeres, pues cuatro casos se dieron en hombres.Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en la población de 0 a 19 años, la tasa más alta de mortalidad por cáncer, se debe al de órganos hematopoyéticos (2.57 de cada 100 mil personas de ese grupo de edad).Así también señala que del total de tumores malignos en la población de 20 años y más, los de órganos digestivos son la primera causa de mortalidad, con 32.52 casos por cada 100 mil habitantes.Las autoridades del Isesalud, señalaron desconocer el número de casos de cáncer en el Estado, así como la posición en comparación con otros estados o la media nacional, sin embargo en la Uneme de Mexicali, hay un considerable aumento del 30%.