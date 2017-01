Respeto a manifestantes que bloquean gasolineras: Alcalde

información relacionada Fotogalería Bloquean gasolineras

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras el bloqueo de dos estaciones de servicio en Mexicali la tarde del martes, el Alcalde comentó que el Gobierno Municipal será respetuoso de las manifestaciones de los mexicalenses.



Indicó que la libertad de expresión está garantizada y consagrada como un derecho en la Constitución Política.



Lo único que se solicita a los manifestantes es que exista mesura, porque el derecho de las personas inicia y termina cuando se afecta el de un tercero.



Se le informó que fueron manifestaciones pacíficas en dos estaciones de servicio ubicadas en el bulevar Lázaro Cárdenas, donde no hubo obstrucción del tráfico o de la circulación.



No se pidió apoyo de la Policía Municipal por parte de los empresarios dueños de las gasolineras bloqueadas, agregó.



“Fue clara, precisa y entendible la manifestación, yo mismo he dicho que no esperaba este aumento en la gasolina, nos va a afectar fuertemente en las finanzas municipales”, expresó.



Recordó que el presupuesto de gasolina para los directores municipales está restringido y solamente será entregado a aquellos que su función lo amerite, como en Servicios Públicos, Obras Públicas o la Policía Municipal.



Personal administrativo como el Oficial Mayor o el Tesorero no tendrán asignación de combustible, recalcó.