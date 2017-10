Index niega que estén despidiendo a haitianos

TIJUANA, Baja California(GH)

Las empresas manufactureras que forman parte de Index Tijuana no están despidiendo a haitianos, afirmó el presidente del organismo, Luis Hernández.



Sostuvo que aún cuando el salario de los haitianos no es deducible porque no tienen CURP, los empresarios de Index le apuestan a la productividad de ese sector.



En las industrias de Index hay más de mil haitianos trabajando, puntualizó.