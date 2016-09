Descienden quejas en Simutra contra chóferes que no respeten descuentos

MEXICALI, Baja California(GH)

Ha descendido el número de quejas de estudiantes, personas con discapacidad y de la tercera edad que no se les respeta su descuento al abordar una unidad de transporte público, afirmó Alfredo Arenas Moreno.



El director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra) señaló que este tipo de denuncias siguen ingresando pero se ha logrado una disminución en su reiteración.



Dijo que en algún momento se llegaron a tener hasta 40 denuncias diarias por este tipo de infracción y actualmente se ha reducido a máximo 9.



Esta situación se presenta principalmente en estudiantes, seguidos de las personas de la tercera edad, puntualizó.



Siguen habiendo quejas, mencionó, especialmente con la empresa Atusa y al platicar con ellos sobre esta situación, se les ha señalado que no es una instrucción de la empresa sino una decisión propia del chofer.



La empresa transportista le informó que se tuvo una reunión con sus chóferes donde se les dijo que si son infraccionados por no respetar esta tarifa, la multa será pagada por ellos mismos.



Se está trabajando con esta empresa y el resto de manera coordinada, agregó, logrando mejoras en ese sentido.



Pidió tanto a estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitadas que si no les quieren hacer válido su descuento, marquen al 072 para registrar su denuncia y ser atendidos.