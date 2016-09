Adulto mayor vive en la precariedad

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el pelo canoso, la ropa vieja y la debilidad en su cuerpo,básicos como el agua potable.Su casa es gris, con un cerco de madera viejo que está por caerse y son la entrada al hogar de Norma. Al caminar, se llega a la puerta de entrada, semi caída, al entrar lo primero que te recibe es un olor amargo cargado de pobreza e infortunio.A la vista salta un puñado de, pero ya no sirve dicha ropa y su cuerpo ya no aguanta el trabajo.Junto hay un abanico eléctrico que no funciona por falta de bomba y motor y es todo lo que se encuentra en el primer cuarto que no es más ancho de 2 por 2 metros.Contiguo y a través de un angosto paso, se llega al segundo cuarto donde se observa un colchón viejo, una cobija y una sábana sucia junto a un muñeco de peluche de Hello Kitty y una ventana, frente a un abanico que emite viento caliente en un ambiente húmedo., comentó doña Norma.La basura inunda el cuarto donde también hay una mesa al centro que tiene hormigas, al fondo una estufa que no tiene gas, un pequeño refrigerador que no sirve, un lavatrastos en desuso y una cómoda con espejo que por el polvo ya no refleja.El suelo se cubre por basura y mugre y cuatro pequeños gatitos que son la única familia de Norma. “Son mis hijos, los quiero mucho, siempre me acompañan”, dijo Norma.Norma estuvo casada y procreó 4 hijos, pero tanto, el cuarto vive en el Estado de Jalisco.“Pues estoy sola, yo puedo aún limpiar y salir a vender ropa, pero ahorita ya no puedo, la otra vez me caí afuera por el calor, como que me desmayé en el patio, ando débil y no puedo hacer muchas cosas…”., dijo sentada en una silla con su cabello canoso.El techo del cuarto se está cayendo, los rayos del Sol ingresan por orificios.“Lo que más ocupo es ayuda para un pequeño aire acondicionado, de esos que se mueven, para poder refrescarme y dormir”, solicitó.Pero las necesidades son mayores, no cuenta con un refrigerador donde tener hielo y agua fresca, requiere un sistema de gas para conectar la estufa y poder cocinar sus alimentos.Al mismo tiempo necesita despensa porque su desayuno fue media manzana y un puño de cereal con agua.anunció que revisarán el caso, con el objetivo de volver a reconectar el agua potable y gestionar el apoyo de adulto mayor para que no pague agua por hasta 300 metros cúbicos mensuales.