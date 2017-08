Viernes último día para inscripción de Preparatoria

MEXICALI, Baja California(GH)

El viernes 04 de agosto es el último día de los módulos de atención para la inscripción de Media Superior.



Por lo que el Sistema Educativo Estatal (SEE) de Mexicali, invita a los padres de familia a que acudan al módulo en caso de necesitar información sobre el proceso.



De igual manera, en dicha instalación, se llevó a cabo la convocatoria de becas para preparatorias particulares, a todos aquellos que no quedaron seleccionados en su primera opción.



Hasta la fecha se han entregado más de 7 mil 570 becas, las cuales ya han sido validadas y asignadas en todo Baja California.



A los interesados aún pueden acudir mañana viernes hasta las 3 de la tarde, en la Delegación del SEE, ubicada en Calle de la Industria No. 291 Col. Industrial.