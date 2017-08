El universo femenino

MEXICALI, Baja California(GH)

Los matices, debilidades y fortalezas de las mujeres se ven expuestas en la tragicomedia “Orange Is the New Black”.



Esta serie producida por Netflix y sacada a la luz en 2013 ha llevado a la pantalla una historia que ha reflejado una vista a los problemas sociales e historias de vida meticulosamente contadas con toques de humor negro.



Piper Chapman es una estadounidense oriunda de Connecticut que tuvo que pagar una condena en la cárcel durante un año, durante este lapso, pudo empaparse de las historias de sus compañeras a quienes en merecido homenaje y con creatividad, pudo plasmar en letras todo lo que vivió durante su estancia.



La edición literaria “Orange Is the New Black, My Year in a Womens Prison”, salió publicada en 2010 y como consecuencia pudo inspirar a la guionista y productora, Jenji Kohan quien se interesó en llevar esta historia a la pantalla chica.



El proyecto de la serie no fue aceptado de inmediato, ya que, según argumenta la guionista, no era fácil vender la idea de presentar cómo era la vida en la cárcel, fue una negociación difícil con la plataforma Netflix, pero después de cinco meses, accedieron a producirla luego de un año de la publicación del libro de Piper Chapman.



Para Jenji Kohan, la diversidad alrededor de las historias de las presas ya era en sí, muy interesante, pero al vender la idea a los productores colocando a la protagonista como un “Caballo de Troya”, les pareció mucho más atractivo y ahora, es de las series más exitosas por el hecho que se alza la voz por la comunidad de migrantes.



El argumento:



Taylor Schilling es la encargada de dar vida a Piper Chapman, como personaje. Su vida parecía ser de lo más estable con su novio Larry, pero el pasado la persiguió ya que sus aventuras a lado de su ex novia, Alex Vausse quien es interpretada por Laura Prepon la han llevado a las filas del centro penitenciario de Litchfield.



Ahí, se ve sumergida en un mundo distinto, donde tiene que

aprender nuevas reglas y nuevas formas para descubrirse a sí misma.



En esas paredes hay diversidad de grupos y equipos casi como en el mundo exterior: existe la comunidad latina, afroamericana, algunos grupos revoltosos y amistades que se van cosechando con el tiempo, todo este bagaje de problemas y decisiones tienen que ser bien libradas por su protagonista.



Curiosidades:



• El éxito de la serie ha sido tal, que se tienen

prometidas hasta siete temporadas.



• La actriz Jodie Foster ha dirigido dos capítulos de la serie.



• Los títulos de cada capítulo siempre son mencionados en algún

momento de la trama.



• Las escenas del exterior de la cárcel se graban en un hospital siquiátrico abandonado a las afueras de Nueva York.



De cerca:





Orange Is the New Black Género: Comedia dramática. Plataforma: Netflix La última temporada se estrenó el 9 de junio con 13 capítulos nuevos.



Los siguientes estrenos están contemplados para el 28 de octubre de 2018 la sexta temporada y la séptima para el 10 de septiembre de 2019.



Premios:



Cuenta con más de 40 postulaciones en entregas importantes de las cuales ha obtenido más de 20 premios del Sindicato de actores, el último fue como Mejor Reparto de la Televisión en enero pasado.



Uza Aduba (Crazy Eyes) ganó un Emmy como mejor actriz de la serie en 2014.