Estos son los riesgos de los canales de agua

El ingresar a los canales de riego para bañarse o circular por los caminos aledaños a ellos representa un riesgo para las personas, advirtió la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Baja California.



Los caminos de los canales se diseñaron e hicieron para usos y propósitos de conservación de los canales, no para el tránsito de vehículos, afirma un comunicado de la Comisión para Baja California.



“Ante el incremento de las temperaturas en la región, es común que habitantes de Mexicali y sus alrededores, acudan a bañarse en los canales del Distrito de Riego que abarca los Valles de Mexicali y San Luis Río Colorado”, reza el comunicado.



“(Esta) situación que pone en riesgo la salud pública ante la presencia y proliferación de amiba de la vida libre, que incluso ha llegado a tener consecuencias fatales”, continúa.



El propósito de los canales es el de conducir agua de riego agrícola, no para uso recreativo, lo que aunado a las condiciones de calor extremo, propicia la proliferación de la amiba de vida libre en algunos de ellos.



“Otro de los riesgos que debe tener en cuenta la población, es que en algunos puntos, sobre todo cercanos a compuertas, se forman corrientes que atrapan a las personas y les impiden salir, aun sabiendo nadar”, señala Conagua.



El hecho de que se observe en la superficie que el agua está fluyendo lentamente, no es ninguna garantía para ingresar, aunado en algunos casos, a la proliferación de plantas acuáticas con las que se pueden enredar.



