¿Saldrá de vacaciones? Tome estas precauciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Aprovechando el descanso escolar y la temporada de verano, muchas familias mexicalenses salen de la ciudad a vacacionar o pasear, ya sea a la playa o a lugares con un clima más agradable.



El salir de casa implica tomar medidas adecuadas para el propio viaje, pero también debe implicar tomar medidas de prevención para evitar que su casa sea allanada por delincuentes mientras usted está fuera.



Otras de las medidas preventivas que, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) se deben tomar, son cuando sale a carretera y se encuentra de viaje, para evitar ser víctima de la delincuencia.



Si va a salir de vacaciones esta temporada de verano, tome en cuenta las siguientes medidas emitidas por la SSPE.



En casa:



-Deje bien cerradas puertas y ventanas, también cierre llaves de gas.



-De ser posible, instale alarma en su casa o cámaras de videovigilancia.



-Pida a un familiar o vecino de confianza, que acuda a su casa regularmente, que encienda luces, recoja la correspondencia o riegue su jardín, para evitar que la casa parezca sola



-Deje sus datos de contacto a algún vecino, para que puedan comunicarse con usted ante alguna irregularidad que vean que ocurra en su casa



-Tenga siempre un inventario de las pertenencias valiosas de su casa, que incluya las facturas o recibos de compra, números de serie y fotografías, para que en caso de robo, puedan integrarlo a su denuncia



Sea discreto cuando salga de su casa



-Tenga fotocopias de sus tarjetas de crédito, débito e identificaciones importantes, para que tenga información en caso de que se las roben o las pierda.



En carretera:



-Use siempre el cinturón de seguridad, pida que todos los pasajeros lo usen también.



-Procure viajar en la medida de lo posible por autopistas de cuota.



-Mantenga su auto con gasolina suficiente para cubrir su itinerario, no se arriesgue a quedarse en carretera.



-Nunca descienda de su auto dejándolo encendido, si se detienen en algún lugar al baño o a comprar a la orilla de la carretera.



-Cuando suba a su auto, fíjese bien que ningún sospechoso o desconocido esté dentro o en el asiento trasero.



-Evite en lo posible circular con los vidrios abajo, sobre todo de noche.



-Circule siempre con los seguros de las puertas puestos.



-Evite detenerse en lugares que no estén destinados para ello



-Evite subir extraños a su auto o dar “aventón” a personas en la carretera



-No permita que otro auto viaje a la par de usted, déjelo que se adelante, y si algún auto trata de sacarlo del camino, suene el claxon para alertar a los demás automovilistas.



-No se detenga a auxiliar a personas por aparentes fallas mecánicas, hable por teléfono y pídales ayuda necesaria.



-Si viaja con sus hijos y le piden llegar a un baño, no deje que se bajen solos, acompáñelos hasta que salgan.



-Utilice las sillas infantiles para los niños y colóquelas siempre en el asiento trasero



-Si su auto presenta una falla, comuníquelo a los números de asistencia y a algún familiar, también comuníqueles cuándo lo haya resuelto.



-Respete los límites de velocidad, los señalamientos y disfrute su viaje.