¡A todo lo que da!

MEXICALI, Baja California(GH)

Como un norteño muy trabajador y con suerte se consideraquien ha llegado a donde siempre quiso estar, aunque todos los caminos fueron inciertos, se siente satisfecho con lo que tiene.El papel que le dio reconocimiento esen el, acción que le dio suerte y lo llevó con otros personajes en las famosas series de ficción alusivas al narco y que asegura son emocionantes por su realismo.En sus inicios fue modelo y personaje de cómics en eventos infantiles, asegura que siempre ha sido muy trabajador y que le han costado mucho todas las satisfacciones que tiene actualmente.“Me fui de Mexicali pensando en muchas cosas, me puse a trabajar de aquí y allá, hice de todo, considero que poco a poco fue haciendo lo que más me gusta y me siento afortunado”, dijo el actor en su visita a“Las Buchonas estrenana partir de agosto tentativamente, es una serie diferente por su formato de cine y destaca por su naturalidad, es un poco fuerte en algunas escenas pero creo que está muy bien hecha, hicimos cinco meses de grabación para 80 capítulos”, dijo.Contento con su participación con Miguel Rodarte y Joaquín Cossio, el actor cachanilla considera que tener el papel de “Celestino” no era algo que hubiera imaginado.“Me encanta poder alternar y co estelarizar junto a Miguel Rodarte, cuando yo vi El Tigre de Santa Julia no hubiera pensado que estaría junto a él en escena.Miguel es de Sinaloa y yo de acá, juntos pensamos como improvisar e incluso proponemos cosas a la producción y le ponemos nuestro toque”, comentó el actor en entrevista.Sus papeles favoritos son los de villano, asegura son los más divertidos, además comparte que siempre que va a un casting o se postula para un papel, estudia a detalle al elenco a la serie donde podría participar y así prepararse mejor, modular su voz entre otros aspectos.El actor dijo que de momento descansará en la región y para después promover en la capital a sus personajes y colaborar con la promoción de las series en las que participa.El actor ha triunfado en series para Telemundo.Sebastián Ferrat38 años-Nació en Mexicali y hace algunos años se fue a probar suerte a la Ciudad de México.-Ha sido modelo y extra en diversos proyectos, pero fue hasta el personaje de “El Marcado” del Señor de los Cielos donde se dio a conocer con el público.-Interpreta a Celestino en “Las Buchonas”.