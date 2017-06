Municipio analiza finanzas

MEXICALI, Baja California(GH)

Se está dialogando con el Sindicato de Burócratas para ver el tema de nómina y se sancionará a los ex funcionarios municipales que hayan cometido irregularidades en su función, declaró el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



En el marco de los 6 meses de su administración, representantes de la sociedad civil señalaron que Sánchez Vásquez debía buscar reducir la nómina y sancionar a los ex funcionarios con actuaciones irregulares.



En ese sentido, el Presidente Municipal indicó que se estaba trabajando en la revisión de las finanzas municipales hacia el interior de la administración, debido a que se encuentran muy comprometidas.



Primero se laboró en el gasto corriente, donde el primer paso fue la reducción de salario y las medidas de austeridad adoptadas por el Cabildo, que en general fue de un 20% en las percepciones que se recibían.



Dijo que las medidas adoptadas han traído un ahorro aproximado del 20% y esto se refleja en los talleres municipales, en el gasto de gasolina, entre otros conceptos.



No obstante, aceptó que el 76% del recurso municipal se va al gasto en nómina y por ello se está hablando con el Sindicato de Burócratas, haciéndoles saber la realidad complicada de las finanzas municipales.



Lo que tiene comprometido al Ayuntamiento es cómo mantener la planta productiva y en ese sentido se ha entablado el diálogo con el Sindicato, el cual ha mostrado apertura.



La decisión que se tome será en corresponsabilidad, mencionó, por eso se está siendo transparente con el Sindicato para exponer la problemática existente.



Si hay pruebas y proceden se sancionará



Sobre las sanciones a ex funcionarios municipales, explicó que se fincarán responsabilidades cuando haya elementos de prueba y que las mismas procedan.



“Nunca vamos a ser un gobierno irresponsable de denunciar por denunciar, pero tampoco estaremos cubriendo ni tapando lo que la Sindicatura Municipal vaya a determinar”, expresó.



Los tiempos están corriendo y no se puede calificar a un gobierno como que le está faltando sancionar, porque no se está actuando por actuar, se está haciendo bajo los términos de ley y con elementos de prueba.



Afirmó que de acuerdo a la Sindicatura, para mediados de este mes de junio se tendrán corridos los términos de los plazos para declarar de algunos ex funcionarios y se continuará con el procedimiento.