Canta Woldo sobre sus sueños

MEXICALI, Baja California(GH)

Con la W formada en una seña de manos, la ropa de hip hopero, el beat en corazón y las letras en su pensar,El primero fue vivir elen Estados Unidos que por no recibir la visa humanitaria, decidió quedarse a vivir y sentar raíces enSu segundo anhelo es continuar con su carrera musical y a unos meses de llegar y con el español ya fluido, Woldo grabó profesionalmente sus primeras dos canciones en español.es una de sus canciones más famosas que él escribió, la cual habla sobre los sueños que una persona quiere alcanzar y qué haces por conseguir.También escribió la canciónque en criollo significay habla sobre el valorar a quienes tienen en vida a su madre.“La letra es de cómo me siento, de que estoy solo, le pido perdón a mi mamá por no haber vivido con ella ahora que no la tengo y que no entiendo por qué quienes tienen a su mamá, no la quieren”, comentó.Por primera vez en toda su carrera musical, Woldo escribió y grabó las primeras dos canciones en español, la primera será lanzada por Youtube la próxima semana.Con sonidos de reggaeton, hip hop y mucho sabor, Woldo grabó en un estudio profesional de Mexicali, plasmando sus primeras raíces y legado en la comunidad.“Dios quiere que yo edifique aquí y a mí me gusta mucho aquí, todos aquí ayudan y tienenun futuro mejor, me gusta la gente de Mexicali…”.Pierre Lumps Benoit es su nombre real, tiene 32 años de edad y desde los 12 años de edad comenzó a cantar en una iglesia en un coro tipo Gospel.Desde niños siempre su mejor amigo fue Woldi, quien a los 12 años enfermó de cáncer y falleció, de ahí desprendió su nombre artístico en su memoria.Nunca convivió con su madre, pues ella vivía en Las Bahamas, a los 12 años de edad, regresó a Haití y falleció.Woldo decidió dejar el coro de la iglesia y comenzó a cantar sus canciones al ritmo del R&B, Rap, Hip Hop y Techno.Posteriormente abandona Haití para buscar mejores oportunidades de vida.“No hay trabajo en Haití, es un país difícil, no es fácil tener un empleo, yo pensaba en el futuro, no siempre voy a ser joven, y salí para conseguir una vida mejor “, comentó.En Brasil vivió, trabajó, cantó y hasta grabó su primer videopero la falta de empleo, la crisis económica y los altos impuestos lo obligaron a emprender la travesía a Estados Unidos.El camino le marcó dolor al ver muertes de algunos que no soportaron el camino, pasar el bosque a pie por cuatro días sin poder tomar agua y asaltos en Nicaragua.Finalmente el muro y la política norteamericana lo dejaron en Mexicali, ciudad que vislumbra como su nuevo hogar.“Dios quiere que yo edifique aquí y a mí me gusta mucho aquí, todos aquí ayudan y tienen un futuro mejor, me gusta la gente de Mexicali…”.“En todo lugar hay gente mala y buena pero aquí la gente me recibió bien, me ayuda, me da fuerza para conquistar, para continuar mi carrera, yo sueño con llegar a ser millonario y ayudar a otras personas que no tienen, ayudar a los niños, hacer casa para ellos porque cuando uno ayuda a una persona, Dios te ayuda a ti”, comentó en medio de una sonrisa y se concluyó la entrevista.