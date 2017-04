Energía pura en Pa'l Norte

MEXICALI, Baja California(GH)

El Norte sacó las garras y rugió junto a 170 mil almas que bailaron, cantaron y disfrutaron a 65 grupos y cantantes en la sexta edición del festival Pa'l Norte, el cual inundó los sentidos con las presencias de The Killers, Maná, Jason Derulo, Cartel de Santa, Placebo y The Offspring, entre otros.



En cuatro escenarios distintos, el parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León fue testigo de la energía de Kaskade y Sigala. Así como el rock de La Gusana Ciega, Draco Rosa, Enanitos Verdes y Reyno.



Los acordes internacionales emanados de Drake Bell y Mike Posner vibraron el suelo con los brincos de los asistentes.

Hubo cuatro cantantes sorpresa que por lapso de 5 y 10 minutos cantaron sin que nadie supiera.



El primer día salió Redfoo que prendió al ritmo de “I'm Sexy and I Know It”, así como Nigga con “Baby te quiero”; después sorprendió Emmanuel y finalmente Las Ketchup con su “Asereje”.



El pasado viernes y sábado, la música retumbó, los patrocinadores regalaron gorras, camisetas, hasta viajes de avión.



Los asistentes, jóvenes en su mayoría, descargaron sus energías donde el más aplaudido y coreado fue The Killers que abrió show con su canción "Human".



Drake Bell aprovechó el escenario de prensa para anunciar el proyecto de reunir en un episodio especial a todos los miembros de Drake & Josh.

El productor y Dj, Sigala comentó que desea hacer alguna canción en conjunto con Justin Bieber.



Desde Barcelona, llegó Carlos Sadness quien dijo que siempre es posible hacer letras y contenido con buenas notas musicales.



Jason Derulo anunció que a finales de año comienza su gira mundial y que espera tener algunas fechas en México.



La noches transcurrieron, y los acordes de cierre estuvieron a cargo de Cartel de Santa quien apareció en silla de ruedas y con la pierna enyesada.



Pero los beats culminaron con la presencia de Baja California en el escenario Fusión donde Nortec ofreció su música con los instrumentos de tuba, trompeta y acordeón en vivo.



Así con las miles de luces que destellaron hasta las nubes, el león emblema de Pa’l Norte tomará un descanso para regresar en el 2018.