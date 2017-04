80% de delitos se cometen bajo influjo de droga

MEXICALI, Baja California(GH)

La gran mayoría de los delitos que se cometen de alto impacto en la ciudad de Mexicali, son realizados bajo la influencia de alguna droga o narcótico, concordaron corporaciones de seguridad.



Ulises Méndez, director de Seguridad Pública Municipal, indicó que tanto los robos de vehículos con violencia, robo a comercio, las personas en gran parte se encuentran bajo influjo de drogas.



“Las propias certificaciones médicas que hacen a la hora de que detenemos alguien en flagrancia, puedo hablar de cerca de un 80% de los delitos violentos están relacionados con alguna droga”, precisó.



Dentro de éstas la más común que se ha logrado ver al momento de las certificaciones es el “crystal” o la metanfetamina.



De manera similar David Lozano Blancas, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) de PGJE, dijo que las personas que son detenidas en flagrancia de un homicidio son pocas.



“Por lo regular se habla de un alto porcentaje cercano al 80% son los que se encuentran intoxicados por alguna droga”, precisó.



Por señalar algunos ejemplos se encuentra el presunto responsable del triple homicidio ocurrido el pasado mes de febrero, dijo, el cual refirió ser adicto, se rehabilitó y posteriormente cayó de nuevo en las drogas.



O igualmente el imputado sobre la muerte de una mujer en Granjas Santa Cecilia a principios de marzo, donde resultó ser una persona que se encontraba bajo influjos de la droga.



“Gran parte de la droga que es encontrada es la llamada ‘crystal’, hablamos de cerca de un 80 ó 90% de las veces”, precisó el coordinador.



Cerca del 10% restante de la droga que aparece es mariguana, o alguna persona que se le encuentre tomando pastillas.



Recae en drogas 80% de adictos



El 80% de las personas que ingresan a un centro de rehabilitación recae en las drogas, especialistas señalan que esto forma parte del mismo proceso, asegurando que aun en las instituciones más costosas se mantiene dicha cifra.



Así lo señaló el director del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (Ipebc), Víctor Salvador Rico Hernández, aseverando que no hay un solo centro que pueda asegurar una rehabilitación.



Los centros de rehabilitación están divididos en tres tipos; los de ayuda mutua, que se tratan con un guía, de adicto a adicto; centros mixtos, éstos cuentan con ayuda de especialistas como psicólogos; y los centros profesionales, donde la atención es urgente.



Regulaciones



Como Instituto de Psiquiatría, se busca supervisar a los centros de rehabilitación como capacitadores, pero no tienen la facultad de abrir o cerrar las organizaciones, mencionó Rico Hernández.



Acuden a los centros que se acercan al Ipebc, para trabajar de una forma apegada con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 028, la cual regula a todos los centros de rehabilitación a nivel nacional.



Esta norma establece parámetros desde la infraestructura, el personal, trato, alimentación, entre otros aspectos, mencionó el director de la dependencia de salud mental.



El Ipebc les aplica una cédula para revisar que estén cumpliendo con la NOM 028, dando un puntaje, el mínimo para operar es de 85, si ven que un centro está actuando mal, se le capacita y supervisa, para que lleguen a ese puntaje.



Si aun con el acompañamiento y recomendaciones no cumplen, pasan el reporte a regulación sanitaria, quienes sí tienen la facultad de clausurar estos sitios, comentó el representante del Ipebc.



Hay 45 centros en Mexicali



Actualmente se han registrado 45 centros en Mexicali, los cuales cumplen con la norma, pero estiman que debe haber más instituciones que estén operando de una manera clandestina, aunque el número es incierto.



Mencionó que el año pasado detectaron a dos centros de manera irregular, pero los administradores acataron las instrucciones de la dependencia con el fin de apegarse a la NOM 028.



De los 45 centros, sólo 32 están certificados con la cédula, el resto está subsanado los faltantes para obtener el promedio, declaró que sólo ocho están reconocidos por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic).



“Conadic viene una vez al año, son muy estrictos y no a muchos no les da el certificado”, mencionó el médico.



En todo el Estado hay 196 centros de rehabilitación, en Ensenada hay 51, en Mexicali 45, en Rosarito son 6, en Tecate 7 y en Tijuana 87, de éstos están certificados 155 y reconocidos por la Conadic sólo 42.



El flagelo de las drogas



Uno de los flagelos de las adicciones hablando a nivel local, nacional e internacional, es que no hay un tratamiento único para las adicciones, como en la Medicina, en las adicciones el problema es que para un padecimiento hay más de 100 posibilidades.



Para que pueda abrir un centro de rehabilitación, tienen que constatar qué programa operativo van a manejar como tratamiento para los pacientes, precisó el médico Rico.



El programa operativo señala que debe de tener una valoración médica, para que el paciente no esté en riesgo, ya que los síndromes de abstinencia de quienes consumen heroína y alcohol, pueden poner en peligro su vida, informó.



El primer requisito según la NOM 028, es que tengan un médico, si no lo tienen, lo pueden llevar al Hospital General o al Ipebc, para que lo revisen, pasada la fase de desintoxicación, deben realizar psicoterapias con consejería.



Las etapas de una adicción



Hay etapas bien definidas en el proceso de las adicciones, se trata de la precontemplación, contemplación, preparación, acción y recaída, puntualizó el funcionario estatal.



“En la precontemplación, el paciente está enamorado de la droga, es como cuando uno se enamora y la gente te dice que la persona no te conviene, a uno no le importa, es lo mismo con las adicciones”, ejemplificó.



En la etapa de contemplación, el adicto ya se da cuenta que la relación no le está funcionando, sin embargo ahí sigue, éste lo reflexiona un poco, para estas dos etapas en promedio suelen pasar siete años de consumo.



En la etapa de preparación, la persona se decide a intentar dejar de consumir droga por las diversas afectaciones que le ha provocado, en la etapa de acción es cuando pide ayuda y trata de dejar de consumir.



Todo esto lleva a otra etapa que es la recaída; en gran parte de su vida lo único que supieron hacer fue drogarse, pueden ser profesionistas, pero cualquier emoción positiva o negativa la relacionan con el consumo.



Al decirles deja de consumir, no saben qué hacer con su vida y regresan a lo que saben hacer, mientras no aprendan a vivir sin el consumo, por eso tienden a recaer en el 80% de los casos, independientemente del centro de rehabilitación, aseguró Rico Hernández.



