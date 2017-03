La "Catarsis" de los Suárez

MEXICALI, Baja California(GH)

De nueva cuenta, padre e hijo mostraron sus mejores rutinas a los mexicalenses con el show “Los locos Suárez” en un show de stand up comedyA partir de las 19:00 horas, apoyado de una mesa con botellas de agua, dos pantallas y un sillón el hijo más grande del cómico mexicano hizo aparición ante el público.Explicando por que los matrimonios perfectos no existen, Gomís hizo reflexionar como antes no era bien visto que un niño tuviera padres separados, ahora es bastante normal aseguraba, incluso le sorprendió cuando una pareja del público tenía más de 30 años de casados, dijo: “¿Eso es posible?” con notable sorpresa, provocando carcajadas entre todos.AL DETALLELos Locos SuárezLugar: Teatro del Estado.Duración: dos horas.Asistencia: alrededor de 1 mil 700 personas en ambas funciones ( cifra del teatro)