Roban diario 17 vehículos en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante los últimos tres meses se ha presentado un incremento alarmante en la incidencia delictiva de robo de vehículos en el Municipio de Mexicali, informó Fernando Ramírez Amador.El subprocurador de Zona Mexicali de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que tan sólo en el mes de enero se registraron un total de 467 robos en Mexicali y 67 en San Felipe y Valle.“Es una cantidad alarmante, nos preocupó mucho ese número por lo que nos encontramos implementando nuevas estrategias, así como cambios en cuanto a la operatividad”, precisó.Esto en promedio del primer mes se tuvo que un total de quince automóviles son robados diario en la ciudad de Mexicali, el puerto de San Felipe y Valle.La gran mayoría de los robos son cometidos cuando las unidades se encuentran solas, dejando solo el 15% de los casos como robos de manera violenta, según reportes de la Unidad Investigadora.En cifras otorgadas por la PGJE de la Unidad de Robo de Vehículos durante el mes de noviembre se tuvieron un total de 398 denuncias por este delito, mientras diciembre subió a 466 denuncias.Precisó Ramírez Amador que una de las zonas donde se ha tenido el mayor problema es en la zona centro de la ciudad, principalmente en las plazas comerciales y hospitales que es donde se tiene mayor aglomeración.Entre las recomendaciones que se tienen como principales son que el vehículo cuente con un dispositivo de seguridad, ya sea alarma o cortacorriente, siendo éstos los más conocidos que se tiene para cuidarlos.“El delincuente al escuchar una alarma, o ver que batallará poco con él al tener un bastón desiste de ese vehículo y ya no lo roba, por lo que es recomendable que la gente tenga sus medidas de seguridad”, comentó.Otra de éstas es que si se acude a un lugar con gran aglomeración de vehículos, se debe de procurar no dejarlo tan alejado, ni en lugares oscuros o despoblados ya que ahí son blancos fáciles.Una vez que la unidad haya sido robada, lo primero que se recomienda por parte de las autoridades es realizar la predenuncia a través de los números de emergencia, en caso de que se pueda ver ésta por las vialidades.Comentó Ramírez Amador que se debe acudir a las unidades del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (Sejap) para presentar la denuncia, junto a los documentos que acrediten la propiedad.“Se ocupan cuando mínimo las placas, proporcionar algún número de serie, características como daños que pueda tener la unidad o ya sea que tenga alguna peculiaridad en el color”, dijo.Los robos de vehículos van en aumento en Mexicali, el Valle y San Felipe.Si piensa estacionarse procure hacerlo en un lugar vigilado o en su defecto sobre avenidas o calles transitadas e iluminadas.Si decide hacerlo en la calle verifique que no haya gente sospechosa en los alrededores tanto al momento de estacionar como al de partir.Cuando descienda del auto bloquee el volante y verifique que todas las ventanillas y puertas se encuentren bien cerradas.Retire el autoestéreo o la tapa del mismo.No deje objetos de valor a la vista.No deje cosas en el baúl a la vista de extraños.Si regresa a su auto y encuentra desconocidos intentando abrirlo o dentro del mismo aléjese y llame a la Policía, bajo ningún motivo se acerque al mismo.Es importante que el tanque de combustible esté protegido por una tapa con cerradura.Coloque dispositivos de seguridad en su vehículo (alarma, sistemas de rastreo, corta corriente, etcétera.)Principalmente por la noche, si detiene su vehículo; no permanezca dentro del mismo mucho tiempo y menos en lugares oscuros.Al momento de entrar o sacar su vehículo de la cochera verifique que no haya sospechosos en la zona, altere los horarios de salida y entrada.No recoja desconocidos en la calle o ruta.En semáforos solitarios descienda la velocidad unas cuadras antes, para de esta forma, permanecer el menor tiempo posible detenido, siempre respetando las normas de tránsito.En la noche circule por calles transitadas, iluminadas o autopistas, evite zonas oscuras, poco transitadas o consideradas de riesgo.