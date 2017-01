Alza en precios y posibilidad de recortes, señala IP

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el aumento a la gasolina, la electricidad, predial, impuestos y derechos, el Sector Empresarial anunció queJuan Ignacio Gallego Topete, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) puntualizó que todos los incrementos a impuestos y servicios generan inflación.Y con ellos se encuentran obligados a detener nuevas contrataciones de personal, no seguir invirtiendo en crecimiento o expansiones, y depende de la empresa, posibles recortes de personal.“La industria no puede absorberlo, ni el comercio, los aumentos en los costos de servicios y productos hace que se transfiera el costo al consumidor final porque nos están restando competitividad a las empresas…”.“Ya lo vemos preocupante y alarmante, viene una etapa para trabajar y ser más competitivos y parece que vamos en el sentido opuesto, además hay incertidumbre por parte del sector por lo que pueda suceder el 20 de enero…”.“El panorama pinta retos más grandes de los que veíamos finalizando el año, la competitividad es limitada, las ganancias operan en márgenes pequeños, todo esto generará inflación y no se podrá aumentar sueldos a los trabajadores al ritmo de los costos y servicios”, detalló.José Manuel Hurtado Montaño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali informó que los márgenes de utilidad ya no pueden ser recortados.Por lo cual algunos negocios de comercios y servicios recortarán personal, reetiquetarán precios y buscarán nuevas estrategias de negocios que les permita continuar operando.“Los sueldos están rebasados, el bolsillo del consumidor está rebasado y todo trae mayor inflación, será un año muy difícil…”.“Estamos en una de las cuestas de enero más difíciles que hemos tenido, el comerciante y ciudadano ya no haya la puerta de salida, dicen que los incrementos son poquitos pero de poquito en poquito se hace mucho”, declaró.Hurtado Montaño afirmó que los sueldos están rebasados por los incrementos y eso conllevará a más inflación.“Es una cadena de aumentos y nuestros sueldos están por los suelos”, puntualizó.El año comenzó con otro aumento a la tarifa de electricidad para el sector industrial, comercial y de servicios, así como la de uso doméstico de alto consumo (DAC), informó el área de difusión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Este lunes anunciaron que en enero, las tarifas para el sector industrial aumentarán entre 3.7% y 4.5%.Para el sector comercial, las tarifas registran incrementos de entre 2.6% y 3.5% en el mismo periodo.La tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) registra un aumento de 2.6% de diciembre de 2016 a enero de 2017.CFE precisó que los aumentos están relacionados con los incrementos de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica.Además que el precio del gas natural que CFE utiliza en sus procesos de generación se incrementó 77% en diciembre de 2016 respecto a diciembre de 2015.Cabe destacar que es el sexto mes consecutivo que se eleva la tarifa a dichos sectores.La Comisión Federal de Electricidad informó que las tarifas eléctricas para clientes de bajo consumo se mantendrán sin aumento en enero de 2017.En un boletín, desglosaron que las tarifas eléctricas para los clientes domésticos de bajo consumo se mantienen sin cambios a pesar del incremento en los precios de los combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica y a la depreciación del tipo de cambio peso/dólar observados recientemente.La CFE anunció aumentos en algunos conceptos.