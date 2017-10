Piden apoyo padres de familia del CAM Lucerna

MEXICALI, Baja California(GH)

Padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) Lucerna se iniciaron una manifestación que se prolongará hasta recibir respuesta a sus demandas, según anunciaron este lunes 02 de octubre.La carencia de material didáctico, de higiene, aires acondicionados inservibles, y falta de adecuación en las instalaciones para las necesidades especiales de sus alumnos, motivó la protesta, dijo Marisol Sedano, madre de familia.“Es algo que se viene padeciendo desde tiempo atrás, en otros ciclos ya se ha pedido ayuda. Si no lo hacemos de esta manera, no nos harán caso”, expresó.El tema se agravó hace unos días, cuando la dirección de la escuela les dio a conocer que el Programa de Insumos para el Mantenimiento del Entorno Educativo (PIME) del Sistema Educativo Estatal, otorgó 5 mil pesos para cubrir las necesidades descritas.“No hay materiales, no hay limpieza, no hay nada. Aquí hay mucha gente en pobreza extrema, los padres no podemos pagar”, dijo la inconforme.Marisol Sedano, aclaró que tanto el director de la escuela como los maestros han apoyado al máximo a los cerca de 60 estudiantes del CAM, a quienes en ocasiones les regalan materiales y comida, considerando su difícil situación.Su queja se dirige a la instancia que corresponda. Será hasta que alguna autoridad atienda al llamado, que se reanudarán las clases.“No van a entrar a los salones porque queremos que alguna instancia federal, estatal o municipal que venga y que nos apoye. Se requiere y es urgente que vengan y nos apoyen porque creo que con lo que ellos ganan nos podrían ayudar un poquito”, puntualizó.Reconoce carenciasJesús Franco, director del CAM Lucerna, reconoció que el reclamo de los padres de familia por mejores condiciones en el plantel de sus hijos, está fundamentado.“Tenemos muchas carencias, refrigeraciones obsoletas, los techos se están cayendo y se trasmina la lluvia, y sólo nos destinaron 5 mil pesos. Estamos haciendo un milagro con esa cantidad en las escuelas”, señaló.Más detalles en la edición impresa