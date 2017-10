Suman más casos de cáncer de mama en 2017

MEXICALI, Baja California(GH)

Ningún padecimiento mata a más mujeres que el cáncer de mama en Baja California, pues se trata de una enfermedad en que dos de cada diez mujeres son diagnosticadas demasiado tarde.Ni la diabetes, ni la hipertensión, ni siquiera el VIH, se lleva más vidas femeninas que el propio cáncer de mama, el espectro es grande y por eso los organismos de salud se focalizan en el mes de octubre a fomentar conciencia.En lo que va del año 2017 se han detectado 423 casos de cáncer de mama, 421 mujeres y dos hombres, Baja California tiene el sexto lugar a nivel nacional, por debajo de la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, México y Chihuahua.Esto lo reflejan las estadísticas del departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Para la misma fecha del año 2016, los casos ascendían a 318 detecciones, al finalizar este ciclo el número alcanzó un total de 374 casos.En el año 2015 hubo 304 casos y en el año 2014, se detectaron 186 casos, dando un aumento de crecimiento de detecciones del 127% en los últimos cuatro años, arrojan los documentos de la dependencia.Alonso Óscar Pérez Rico, jefe de prestaciones de la delegación del IMSS Baja California, el 20% de las detecciones se encuentra en un estadio tardío, por lo que su sobrevida es de menos de 2% en cinco años.Para el IMSS el mes de octubre es cuando enfocan en mayor medida los esfuerzos preventivos del cáncer de mama, el médico declaró que es la principal causa de muerte en mujeres de Baja California.aclaró.El año pasado detectaron 135 derechohabientes con cáncer de mama, de las cuales 37 son de Mexicali, durante el 2017 se han detectado 103 casos en el Estado y en Mexicali 38, apuntó Pérez.En el 2016 se tuvieron 67 muertes en el Estado, de las cuales 18 eran de Mexicali, en lo que va del año 2017 han fallecido 37, entre ellas, 14 eran de Mexicali.El titular de la dependencia, platicó que hicieron 44 mil revisiones oportunas en el año 2016, la meta de este 2017 es realizar arriba de 46 mil, la proyección es que ha- brá más detecciones.Esto con el fin de que las detecciones se hagan en estadios tempranos, ya que hay pocos tratamientos que puedan hacer algo por ellas, cuando la enfermedad ya está avanzada.De 13 mil mastografías, 240 son positivas a sospechosas, se envían a biopsias en Oncología médica, donde arrojan los resultados definitivos, abundó que para este año se proyectan más de 100.Usualmente el 80% se detecta en el estadio II, III, el estadio que menos se presenta es el IV y V, que repre- senta el 20%, este último es un cáncer metastático, es decir, que se expandió, por lo que la sobrevida es de me- nos del 2% a cinco años.“En el estadio IV no podemos decir que hemos tenido mucho éxito, se les da radioterapia, quimioterapia y cirugía radical, tienen una sobrevida del 30% a cinco años”, declaró.Al ser la primera causa de muerte en el Estado, se ha visto que la demanda aumentó, se dieron cuenta de que la enfermedad mata y que deben fomentar el cuidado.“Nos ha tocado que vienen mujeres cuando ya tienen una ulceración, ahí hay muy poco que hacer, por eso la población debe de entender que se debe buscar la detección desde casa y con el médico”, insistió.El IMSS cuenta con guías de práctica clínica y estándares normativos de cómo tratar el cáncer de mama, desde su detección, tratamiento, rehabilitación, por eso están bien establecidas las opciones de tratamiento.El tratamiento varía, desde una biopsia de miles de pesos, una radioterapia puede costar 100 mil pesos, al igual que la quimioterapia, y un procedimiento al final puede llegar a costar millones de pesos.Muchas mujeres hacen desidia y no acuden a realizarse sus exámenes poniendo como pretexto los horarios laborales, Pérez comunicó que durante este mes acercarán el servicio a empresas con el fin de subsanar dicha razón.“El IMSS no aboga que se falte al trabajo para realizar las acciones preventivas, buscan trabajar de la mano con los patrones para llevarlo a las fábricas, donde realizan las acciones preventivas”, añadió.También realizan consulta de primer nivel los días sábados, así como los mastógrafos portátiles, por lo que puede llamar a su unidad para que la orienten en cómo acceder al servicio de la forma más sencilla.Invitó a los patrones a que se acerquen para hacerles llegar el IMSS a la unidad de trabajo, donde las mujeres podrán realizarse la mastografía.El estudio básico consiste en una auto inspección, tocando los senos con los dedos, buscando alguna lesión, bolita, grano o alteración, de ser así, debe de acudir rápidamente al médico.Cuando se vaya a hacer la mastografía no debe de aplicarse, loción, crema o desodorante, para que no interfiera con el rayo que va a dibujar cualquier anomalía en las placas.- El cáncer de mama suele aparecer en mayor medida en mujeres por arriba de los 40 años, sin embargo, es multifactorial y tiene componente hereditario importante, por lo que ninguna mujer debe de bajar la guardia.- De 13 mil mastografías, 240 son positivas a sospechosas.