Desalojo y provocaciones en congreso

MEXICALI, Baja California(GH)

Con uso de la fuerza pública recuperó el Estado el control del Poder Legislativo, sin embargo no hubo condiciones de seguridad para que el Cuarto Informe del Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, se presentara ante los diputados.



Los manifestantes denunciaron lesiones y se generó enfrentamiento entre ellos al arribar un grupo de jóvenes encapuchados que arrojaron en un galón heces fecales y orines en contra de los policías que resguardaban el edificio del Congreso.



LOS HECHOS



Alrededor de las 5:00 horas arribaron policías estatales, ministeriales y municipales que comenzaron a desalojar a los manifestantes del interior del edificio del Congreso.



Testigos señalan que hubo gas lacrimógeno utilizado por la Policía Estatal Preventiva contra los manifestantes.



Algunos se atrincheraron al interior de la Sala Benito Juárez, donde se realizan las sesiones de pleno y fue de donde señalan los retiraron a jalones y empujones, comentaron los manifestantes.



Dos mujeres resultaron con lesiones, María Esther Pozos resultó con moretones y rasguños en brazos y espalda, su hermana Mónica presentó moretones y raspaduras en brazos y estómago.



Las dos manifestantes comentaron que cuando llegaron las policías, se resguardaron por temor en la sala de pleno y fueron jaladas hacia afuera por dos agentes.



CON EL SOL



Siendo de día, los manifestantes mantenían un ambiente de coraje y por parte del grupo de BC Resiste quemaron dos piñatas. La primera con el rostro del diputado presidente Edgar Benjamín Gómez Macías y al segunda con el rostro del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.



Unos minutos después comenzó a oler el ambiente a excremento y fue cuando se detectó que las puertas laterales y la de la biblioteca tenían heces con orina en las entradas.



Posteriormente comenzaron a prender fuego en un asador para quemar chiles y dirigir el humo hacia los policías y el interior del edificio del Congreso.



Los agentes estatales apagaron el fuego con un extinguidor que provocó una nube de humo que resultó en tos de todos los presentes y la retirada del lugar frente a la puerta de acceso.



En ese momento un hombre de los manifestantes arrojó un galón lleno de excremento con orines que se impactó contra los agentes de la PEP.



Después llegó un grupo de jóvenes manifestantes que arrojaron otro segundo bote con excremento.



Lo que provocó que entre los mismos manifestantes se hicieran de palabras, unos a favor de las acciones y otros en contra. León Fierro, representante de Mexicali Resiste, afirmó desconocer a algunos de los encapuchados y que no todos pertenecían al movimiento.



El olor en el ambiente era irrespirable, los manifestantes comenzaron a barrer, lavar y trapear los pisos. Tras limpiar el área, los manifestantes se reagruparon, comenzaron a entonar el Himno Nacional Mexicano y canciones de protesta al momento de ondear la Bandera de México.



FUERON DENUNCIADOS



A través de un comunicado del Congreso del Estado firmado por el diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, se informó que junto con la secretaria de la mesa directiva, la diputada Eva María Vásquez Hernández, acudieron ante la Procuraduría General de Justicia.



Donde presentaron formal denuncia penal por presuntos hechos que pudieran considerarse constitutivos de delito en perjuicio de la soberanía y será la autoridad correspondiente quien determine las consecuencias.



Reiteró el respeto a la libertad de expresión y solicitó a los manifestantes el apego a la legalidad y salvaguardar el estado de derecho.



El comunicado confirma que la sesión extraordinaria continúa abierta en donde no se someterá a votación los dictámenes 94 y 95 “Niego categóricamente que esto pudiera llegar a suceder en la continuación de dicha sesión, ya que fueron retirados de la orden del día por instrucciones del suscrito”.



“Una vez reanudada la sesión, sólo serán sujetos a votación los temas contenidos en la orden del día aprobada por la Asamblea, por lo que hago un llamado para que no se generen especulaciones ni se mal informe a la población, y siempre prevalezca el respeto, orden y diálogo en los temas que nos son comunes a los bajacalifornianos”, precisó Gómez Macías.



EL INFORME



El gobernador Francisco Vega de Lamadrid confirmó la entrega del informe. Por los hechos de los manifestantes que tomaron el Congreso, dijo que son un grupo que se opone a todo y no propone nada. La intención propia no es construir, la intención es no avanzar como Estado, reiteró.



LAS APP



El Mandatario estatal comentó sobre los dictámenes 94 y 95 sobre la creación del C5i en materia de seguridad pública y la construcción de las plantas desaladoras en Zona Costa.



Detalló que se requiere una inversión mayor a los 10 mil millones de pesos, que será por contrato con el sector privado y el costo será pagado por los usuarios del agua.



No es una deuda pública, dijo, ya que sólo se presenta una garantía de pago ante la Secretaría de Hacienda.



“Es un recurso que no tiene la Federación, ni el Estado para un proyecto necesario en Baja California porque en tres años la zona costa se va a empezar a quedar sin agua…”.



“Es la única solución que se ha encontrado para ga- rantizar el agua para más de 2 millones de habitantes en la Zona Costa”, comentó.