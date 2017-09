Descartan peligro por "Lidia", pero sí puede llover

MEXICALI, Baja California(GH)

La tormenta tropical “Lidia” no representa un peligro para San Luis Río Colorado o al poblado del Golfo de Santa Clara pero por los eventos de fin de semana, Protección Civil anunció operativos de precaución.



En el Golfo se realizará el evento anual “San Luis en la Playa”, donde se pronostica temperaturas máximas de 30 a 32 grados y de 26 grados a la mínima.



Con posibilidad de lluvia en un 40% con una intensidad en los vientos de hasta 50 kilómetros por hora así como un 70% de humedad.



Jorge David Ramírez Sierra, comandante de la Unidad de Tránsito en el Golfo de Santa Clara, emitió la recomendación de no acampar en lugares muy cercanos a la playa para evitar accidentes ante marea alta.



Además aplicarán restricciones para la circulación de motos y vehículos en zona de playas y prohibición de circulación de motos y cuatrimotos durante la noche en la playa.



El director de Protección Civil, Ernesto Portugal García destacó que los pronósticos de la trayectoria de “Lidia” no representarán un riesgo mayor para la región.



Sin embargo, sugirió no bajar la guardia, ya que podría surgir un cambio en la dirección, y en caso de que eso sucediera, se aplicará el dispositivo de seguridad, por parte del estado de fuerza que coordinaría la Dirección Municipal de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Seguridad Pública Municipal y los grupos voluntarios de respuesta a emergencias.



Pronóstico



-El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas en algunas zonas al Sur de Baja California durante el fin de semana.



-Para Mexicali hay un 20% de probabilidad de lluvias a causa de la tormenta tropical “Lidia”.