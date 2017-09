Consume fuego el patrimonio de una familia

MEXICALI, Baja California(GH)

durante la madrugada de ayer a causa de un incendio, que presuntamente se originó en un negocio vecino en colonia Solidaridad Social.Cerca de las 04:50 fue que se notificó al Cuerpo de Bomberos sobre el siniestro sobre avenida Ezequiel Montes y Mariano Riva Palacio a donde se movilizaron elementos de estación Central.Al llegar encontraron el negocio, siendo una recicladora, envuelta en fuego, así como un hogar habitado que ya se encontraba con daños totales a causa de las llamas que lograron extenderse rápidamente.Apolinar Blanco Molina, residente de la vivienda, indicó que fue alrededor de las 4:40 horas cuando agentes municipales ingresaron a su vivienda informando sobre el fuego que se había extendido.“Ellos nos dijeron que nos saliéramos que se estaba incendiando, y ya una niña nos habló por lo que salimos corriendo, pero la puerta no la podíamos abrir, hasta que finalmente salimos y vimos la lumbre”, comentó.El fuego avanzó tan rápido que no hubo cosa que pudiera salvarse, perdiendo la vivienda, ropa, los útiles escolares de las menores, las camas, electrodomésticos, alimento.Indicó que a causa del incendio también dos perros y unos patos murieron ya que quedaron encerrados en el lugar siendo sofocados por el humo y devorados por las llamas.“Salimos bien gracias a Dios, sólo lo material y los animalitos que se nos quemaron, pero fuera de eso todos estamos bien”, manifestó.El trabajo de los elementos de bomberos se extendió durante cerca de una hora hasta que se logró confinar el fuego de manera completa, para proceder a realizar el escombrado en la zona.De momento sobre la causa que originó el incendio se desconoce, por lo que se esperará a que se solicite una revisión para iniciar con el peritaje correspondiente en el lugar y dar con la causa.Blanco Molina comentó que lo que más le preocupa es el material escolar de las niñas que lo perdieron durante el incendio, cuadernos, mochilas, zapatos y el uniforme, el cual había sido adquirido hace poco.“También si es posible que pudieran ayudarnos con lo de arriba, con parte del techo y eso, ya que no quedó nada. Estamos a la espera de una carta de bomberos para llevarla a DIF y ver con qué nos podía ayudar”, comentó.La vivienda de la familia Blanco, ubicada en la avenida Ezequiel Montes y Mariano Riva Palacio, en la Solidaridad, quedó devastada.-La familia que perdió su hogar recibe donativos de forma directa, en el lugar ubicado sobre avenida Mariano Riva Palacio, o comunicarse con Alejandrina al número (686) 389-81-44.-Ropa de mujer y de hombre.-De jóvenes de entre 17 a 6 años de edad.-Útiles escolares.-Comida no perecedera.-Artículos de higiene personal.