Norma vive en el abandono y la pobreza

MEXICALI, Baja California(GH)

Doña Norma vive en la necesidad, no cuenta con agua potable, sin familiares, ni ingresos, su desayuno fue sólo media manzana y un poco de cereal con agua.



Tiene más de 70 años pero no recuerda exactamente su edad, su cabellera blanca y arrugas reflejan la vida que ha pasado.



Su esposo falleció, al igual que tres de sus cuatro hijos, el que aún vive reside en Jalisco y no visita a su madre.



Norma, humildemente pidió apoyo para que la comunidad le facilite una refrigeración portátil, porque en su cuarto el calor es intenso y el ventilador con el que cuenta no es suficiente para mitigar la temperatura.



No cuenta con despensa, no tiene refrigerador, posee una estufa sin gas.



El techo destruido por el tiempo deja entrar el rayo de Sol.



Norma vive en la calle De la Fortuna, esquina con calle Zodiaco, número 2793, colonia El Porvenir, en una casa color gris con cerco de madera a punto de caerse.