Rechazan regidores solicitud de auto compensación

MEXICALI, Baja California

Regidores del 21 Ayuntamiento descartaron estar solicitando una bonificación al culminar la presente administración, señalando que esta situación es ilegal y no se encuentra establecida en el Reglamento Municipal.



Tras las versiones de que los ediles buscaban aprobar un bono de “autoliquidación” al terminar la gestión municipal, los munícipes desmintieron las afirmaciones realizadas.



El regidor panista David Reynoso González señaló que la información era falsas y sin sustento, porque los ediles tienen claro el tipo de relación jurídica con el Ayuntamiento.



Al no ser trabajadores del Municipio, no tienen derecho a prestaciones de esta naturaleza, comentó.



Una compensación extraordinaria de ese tipo está prohibida en la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público y por lo tanto, está fuera de legalidad y lógica, añadió.



La coordinadora de la fracción del PRI, Alicia Martínez Mendoza, dijo que no tienen derecho a un bono ni existe una compensación establecida en el Reglamento Municipal.



Puntualizó que no se ha solicitado una bonificación y que quizá al ser la parte final de la presente administración comiencen a surgir versiones de este tipo.