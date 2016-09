Se manifiestan en instalaciones del SEE

MEXICALI, Baja California(GH)

Un grupo de personal administrativo de diversas escuelas se manifestaron en las instalaciones de la delegación del Sistema Educativo Estatal (SEE).



Exigiendo la destitución de la Lic. Perla Dominguez Gutierrez, jefa del Departamento de Administración Laboral del SEE, por malos tratos y desinterés en atender sus conflictos de pagos y adeudos.



Israel Villegas Hernández, dijo que el movimiento permanecerá hasta que no se tomen acciones ante esta situación.