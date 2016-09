Juan Gabriel fue hallado muerto en el baño de su casa

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

El cuerpo sin vida de Juan Gabriel fue hallado en el baño de la vivienda que alquilaba en Santa Mónica, California, de acuerdo con el reporte forense.



Fueron dos personas, empleados o familiares, quienes encontraron al cantante en el suelo. Uno de ellos intentó reanimarlo mientras llegaba la asistencia médica, narró el subdirector de la oficina forense del condado de Los Ángeles en una entrevista para el programa “Primer impacto”, de Univision.



Los paramédicos certificaron la muerte de Juan Gabriel, de 66 años, a las 11:30 hora local, del pasado domingo, a causa de un infarto al miocardio, confirmó el forense.



Los datos del historial médico del “Divo” quedaron plasmados en el reporte: Problemas cardiacos, diabetes, neumonía e hipertensión.



Uno de los hijos de Juan Gabriel decidió que no se le practicara la autopsia, decisión que su oficina aprobó, por lo que el cuerpo fue trasladado a una funeraria de Los Ángeles.



En la funeraria se le extrajo una muestra de sangre para determinar si tomó medicamentos o alguna droga, y se descartó que el cadáver tuviera golpes o heridas.



El director de la funeraria de Los Ángeles confirmó a Univision que vio el documento de la petición de los familiares para la cremación del artista que tuvo lugar el lunes por la noche en la localidad de Anaheim. Posteriormente, sus cenizas fueron trasladadas a Florida, señaló.



Extraen sangre



Un forense de Los Ángeles sacó una muestra de sangre al cadáver del cantautor Juan Gabriel pero no será analizada porque la familia no lo ha pedido, dijo el jueves el asistente del jefe de investigaciones de la oficina, Ed Winter.



El llamado “Divo de Juárez” murió el domingo en su residencia en Santa Mónica, California, probablemente a raíz de un ataque cardiaco pero también tenía un historial de problemas cardiacos, diabetes, neumonía e hipertensión, dijo Winter, asistente del jefe de investigaciones del forense del condado de Los Ángeles.



Tras analizar el historial médico que la familia les dio, un representante del forense que evaluó el cadáver en la funeraria determinó que no necesitaba una autopsia pero dijo a los familiares del artista que podía ser realizada si es que así lo querían. Ellos rechazaron el ofrecimiento, agregó Winter.



El forense agregó que tomaron una muestra de sangre por si acaso la familia cambia de opinión pero aclaró que los familiares no rechazaron este análisis, simplemente no lo han pedido.



“Tampoco hallamos indicios de intención para hacerle daño o golpes en su cuerpo”, explicó Winter



Bomberos y un equipo de emergencia de ocho personas llegaron al edificio de apartamentos aledaño al malecón de Santa Mónica a las 11:10 de la mañana, cuatro minutos después de que recibieran una llamada de emergencia, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Santa Mónica James Altman.