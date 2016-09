Evitan 80% de las personas hacer un testamento

MEXICALI, Baja California(GH)

El 80% de los pobladores de Baja California no deja testamento a sus allegados, por lo que durante el mes de septiembre se ofrecerán descuentos a los ciudadanos, informó la Secretaria General de Gobierno.



El no dejar testamento significa un trámite y juicio engorroso que puede durar hasta 12 años, éste evita una sobrecarga al Poder Judicial, problemas familiares y brinda tranquilidad en los usuarios, según Asuntos Jurídicos.



“Hay la creencia falsa de que se debe de hacer cuando se es adulto mayor y con bienes ya seguros, los cual es erróneo”, mencionó Víctor Lujano Sarabia, subsecretario de Asuntos Jurídicos.



En promedio el testamento tiene un costo de mil 500 y 2 mil pesos como mínimo, dependiendo de cuanto sea el valor de los bienes que se pretenden heredar, dijo el Subsecretario.



Es por la falta de cultura testamentaria que la Secretaría General realizará una campaña para motivarlos con descuentos en septiembre, el testamento cuesta 700 pesos y con credencial del Inapam se rebaja a 350 pesos, dijo Lujano.



Detalló que los familiares de los difuntos sin testamento tienen que ir a un juicio, el cual está sujeto a tiempos, casos y trabajo del Poder Judicial, mientras que con un testamento sólo irían a la Notaría donde se haya depositado y no lleva más de quince días el trámite.



Cuando se dictamina un testamento después se puede cambiar, es revocable cuantas veces se considere, agregó Lujano, pidiendo no asociarlo a la enfermedad o a la edad el trámite.