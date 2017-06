Maestros esperan reunión con autoridad

MEXICALI, Baja California(GH)

Los representantes sindicales de las secciones 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), están en la espera de volver a reunirse con las autoridades estatales el próximo lunes para seguir revisando los problemas del magisterio de Baja California.



María Luisa Gutiérrez Santoyo, líder de la sección 37 del SNTE, informó que durante las reuniones llevadas a cabo el pasado miércoles tanto con autoridades estatales como con el Congreso del Estado, no lograron ningún avance significativo.



Por lo que el paro de labores hoy viernes es definitivo en los más de 3 mil planteles que corresponden al SNTE en la entidad.



“Nos hicieron una propuesta en cuanto al tema de propuesta de jubilaciones y pensiones, nos dijeron que ya se pagaría a los interinos, pero como en otras ocasiones se ha dicho lo mismo, nosotros lo que queremos es que se lleve a cabo la nómina”.



“Que haya la revisión de los casos que están pendientes y que se pueda tener la posibilidad de pagarles quincena por quincena”, explicó Gutiérrez Santoyo.



Sin embargo, de no conseguir una mesa de dialogo con el Ejecutivo la próxima semana, la suspensión de clases para los días martes y jueves próximos sería inminente.



“En cuanto haya un resultado positivo reanudamos el servicio de manera normal”, concluyó la Secretaría General de la Sección 37 del SNTE.



Pago máximo en 3 semanas



En plazo de tres semanas máximo se aplicarán 50 millones de pesos para el pago de maestros interinos pendientes de recibir su sueldo, confirmó Francisco Rueda Gómez.



El Secretario General de Gobierno precisó que requieren pagar 185 millones de pesos, de los cuales se aplicó un primer pago por 85 millones de pesos.



Posteriormente se pagó 25 millones de pesos y el pasado miércoles se aplicaron otros 25 millones de pesos.



El resto que equivale a 50 millones de pesos, se deberá de aplicar en las próximas tres semanas, detalló.



Los pagos se han demorado por flujo de efectivo, dinero que el Gobierno del Estado no tiene y que gestiona como recursos extraordinarios por parte de la Federación, detalló.



Además precisó que a partir del próximo ciclo escolar que inicia en agosto, las catorcenas se pagarán puntualmente.



“Para que no surja el problema de nuevo”, comentó.



Rueda Gómez llamó a la autoridad sindical del magisterio a no realizar paros escolares para no afectar a los niños y las clases.