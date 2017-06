Piden reducción de nómina y sanciones a ex funcionarios

MEXICALI, Baja California(GH)

La reducción del gasto corriente, principalmente en la nómina municipal, así como las sanciones administrativas a los ex funcionarios causantes de la situación que vive el Ayuntamiento, son los principales pendientes del alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



A 6 meses del inicio de la gestión de Sánchez Vásquez en el 22 Ayuntamiento, LA CRÓNICA realizó un ejercicio de evaluación del gobierno municipal con diferentes representantes de la sociedad civil.



En esta ocasión participaron el presidente de Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila; el presidente de Canacintra Mexicali, Juan Ignacio Gallego Topete; y el economista Enrique Rovirosa Miramontes.



Además, apoyó con sus opiniones el catedrático de la UABC y consejero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali, Roberto Villa González.



En el análisis se destacó la conformación del gabinete municipal, el cual se dijo era con perfiles adecuados y probados, además de la apertura que ha existido con los distintos sectores de la sociedad civil.



Señalaron que los primeros 6 meses de la administración municipal fueron dedicados a resolver de manera inmediata la situación financiera del Ayuntamiento, pero aún falta trabajo por hacer, de manera esencial con el gasto en nómina.



El problema de seguridad también fue tocado, destacando que los números reflejan un incremento en los delitos que afectan directamente a la ciudadanía y que crean esa percepción de inseguridad en la mente de la gente.



Para ello, se debe de mejorar la capacitación de los agentes de la Policía Municipal y continuar con el dialogo ciudadano para que en conjunto se den opiniones que sirvan en el control de la inseguridad.



A 6 meses del inicio de la administración municipal, la perspectiva es que los delitos van a la alza.



¿Cómo califica el trabajo realizado por el 22 Ayuntamiento en materia de Seguridad Pública?





RODRIGO LLANTADA ÁVILA

PRESIDENTE DE COPARMEX MEXICALI



Sin duda alguna, las estadísticas lo han mostrado, hay un incremento en algunos delitos en Mexicali y no señalo que sea responsable la actual administración. Lo que yo creo es que hubo un abandono, un alejamiento, un distanciamiento por parte de las administraciones anteriores en la aplicación asertiva de los recursos que se le destinaron.



La administración pasada recibió alrededor de 300 millones de pesos para seguridad y existió una opacidad absoluta en la aplicación de recursos, no había una preocupación real sobre cómo combatir la inseguridad, no había una estrategia definida, los propios consejos ciudadanos de seguridad pública no tenían reuniones periódicas con el Alcalde o el Director de la Policía Municipal.



Debe haber intercambio de opiniones y experiencias porque hay experiencia ciudadana, de pequeñas y grandes empresas que han permitido que cada quien desarrolle protocolos de prevención.



6 meses son poco tiempo para determinar un análisis y lo que se puede decir es que hay diferencias significativas, porque hoy tenemos varias reuniones con el Alcalde y con el Director de Seguridad Pública Municipal, haciéndonos participes y desarrollando planteamientos.



Vemos que hay una disposición de parte del Ayuntamiento para que juntos enfrentemos esto y creo que los resultados de este trabajo los comenzaremos a ver en breve.





JUAN IGNACIO GALLEGO TOPETE

PRESIDENTE DE CANACINTRA MEXICALI



El tema de la seguridad no se soluciona en 6 meses, es muy complejo y no solo es municipal, sino estatal y federal. Hemos tenido reuniones con el Director de la Policía Municipal, donde nos ha explicado y hecho saber qué es lo que se está trabajando.



Sabemos que hace falta equipamiento, policías y unidades, que se está trabajando con la sociedad para poner, por ejemplo, patrullaje en bicicletas en el Distrito Médico, reemplazar las cámaras que no funcionan a lo largo de la ciudad y combatir el rezago en chalecos y equipamiento.



La administración municipal está buscando donde recuperar estos rezagos, sabemos que están trabajando en la manera de equiparse de la manera correcta y que la Policía Municipal pueda trabajar de manera digna.



ENRIQUE ROVIROSA MIRAMONTES

ECONOMISTA



Tenemos un problema derivado de una situación económica en el país que hace que la informalidad y la falta de empleo bien remunerado orillen a muchas personas a dedicarse a la delincuencia, desde delitos menores hasta el narcotráfico.



En este último caso, vemos que se ha incrementado en fechas recientes, así como el número de agravios y fallecimientos por muerte violenta.



Es muy poco lo que pueden hacer las autoridades locales en términos de cambiar el ambiente que ha dado lugar a ello, porque además de la parte económica, se relaciona la corrupción y la impunidad.



Hay una relación directa entre los que se dedican a delinquir y los que deben evitarlo.



Mientras no se haga un esfuerzo serio por combatir la corrupción y la impunidad, el problema va a persistir a nivel nacional y a niveles municipales.



ROBERTO VILLA GONZÁLEZ

CONSEJERO DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MEXICALI



En primer lugar, se reconoce que los momentos actuales y la percepción ciudadana es que los delitos están aumentando.



Existe una percepción avalada por la realidad, donde los delitos, sobre todo aquellos que tienen impacto directo en la ciudadanía como el robo de casas o de vehículos, dan la imagen de que Mexicali es una ciudad insegura. Como ciudadano, si existe la perspectiva de que está aumentando la delincuencia.



Debo reconocer que esta administración, al Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali le está dando una posibilidad de opinar adecuadamente, manifestando un interés por la visión ciudadana.



Creo que tanto el Presidente Municipal como el Director de Seguridad Pública Municipal tratan de realizar todas las acciones que están en sus manos para bajar esos índices delictivos, la cual es una tarea difícil por los tiempos que vivimos.



En la medida que la administración municipal se acerque más a los organismos ciudadanos y escuche, habrá una retroalimentación adecuada y con la idea de que con las opiniones otorgadas y las obligaciones que tienen en materia de seguridad pública se alcance una mejor ciudad para todos.



Se sabe que la situación financiera del Ayuntamiento es crítica, ¿ha visto avances en este rubro en los 6 meses del gobierno de Gustavo Sánchez Vásquez?



RODRIGO LLANTADA ÁVILA

PRESIDENTE DE COPARMEX MEXICALI



Los resultados son los que hablan, recibió el Ayuntamiento con cero pesos, con cheques posfechados y sin fondo, tuvo que enfrentar el pago de sueldos y aguinaldos, y hoy esta parte quedó rebasada.



Ha logrado hacer los pagos de los créditos convenidos que le han permitido mejorar la calificación crediticia y al mejorarla, el Alcalde podrá negociar mejores condiciones de financiamiento y esto quiere decir que hay una estrategia muy clara y puntual que comienza a rendir frutos.



JUAN IGNACIO GALLEGO TOPETE

PRESIDENTE DE CANACINTRA MEXICALI



La primera decisión que tomó el Alcalde fue bajarse el sueldo y disminuir la prestación para trabajo social de los regidores; con esas reducciones se marca la pauta de lo que está buscando económicamente Gustavo Sánchez, que viene siendo la austeridad.



Pero por más recortes que se hagan, vemos que hay otra parte, que es el grosor de la nómina y el Sindicato, en donde se va más del 70% del gasto del Ayuntamiento.



Ahí necesita sentarse y llegar a una solución probablemente a corto o largo plazo, de una manera que sea sustentable para el Ayuntamiento.



Cuando tienes las manos atadas porque el dinero se va mayormente a la nómina, es bien difícil hacer maniobras con el poco dinero que queda.



Vemos muy positivo lo que hace Gustavo Sánchez pero hace falta la negociación con el Sindicato.



ENRIQUE ROVIROSA MIRAMONTES

ECONOMISTA



La información que se tiene es que lograron resolver los problemas inmediatos de la administración, porque prácticamente recibieron el Gobierno sin la capacidad de cubrir los sueldos y aguinaldos, y la mayor parte de estos 6 meses resolver la falta de liquidez ha sido uno de los temas torales que se han tenido que enfrentar.



Si bien es cierto que estas acciones se han traducido en una mejora de las calificadoras hacia la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento, no se ha visto que se ataque el problema de fondo, que es el exceso de gasto corriente sobre todo en sueldos y salarios.



Ha faltado definir qué se va a hacer durante estos 3 años, cuáles son los compromisos de reducción de personal y también el aspecto referente a las retribuciones que se hacen a los burócratas.



Hay una solicitud de incremento salarial que ronda el 6%, cifra que no es justa, sobre todo que el salario mínimo tan solo recibió la retribución del concepto de inflación.



Una petición así de la burocracia es excesiva y donde el Estado accedió para poner un mal ejemplo. La solución sería, a lo sumo, dar el incremento como a los salarios contractuales del mínimo, que sería solamente restituir la inflación.



Pero eso de darles más allá de la inflación cuando se tiene un Municipio con finanzas quebradas, no se puede hacer ni siquiera un bacheo adecuado.



ROBERTO VILLA GONZÁLEZ

CONSEJERO DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MEXICALI



Como todas las administraciones municipales, la de Mexicali entró en una situación económica difícil, no se tiene una idea verdadera hasta que están ejerciendo el cargo.



Ante esta situación, la administración tiene que tomar medidas de ahorro, como las ya manifestadas, para ser más eficiente.



Por otro lado, la ciudadanía debe de poner de su parte, pagando y tratando de cumplir con nuestras obligaciones, sobre todo con el impuesto predial, que es la principal fuente de ingresos propios que tiene.



Esta administración ha hecho un esfuerzo importante a través de campañas de promoción, tomando acuerdos para promover el que las personas vayan a pagar el predial.



Ante una situación difícil, creo que están tomando medidas en cuanto a ahorro interno y buscando que la ciudadanía acuda a pagar el impuesto predial. También deben de estar buscando otras fuentes de ingresos, ya sea en partidas federales.



En general ¿Qué destacaría de la labor realizada por Sánchez Vásquez durante sus primeros 6 meses de gobierno?



RODRIGO LLANTADA ÁVILA

PRESIDENTE DE COPARMEX MEXICALI



El Alcalde tiene el propósito de darle a Mexicali lo que requiere y en las acciones lo hemos visto la reestructura financiera y la participación social.



Tuvo una muestra de lo que podía esperarse al designar al Gabinete, muy estudiado y con perfiles muy capaces, técnicos y comprometidos, con una buena trayectoria, lo que debe dar la impresión y la certeza de que habrá buenas acciones.



JUAN IGNACIO GALLEGO TOPETE

PRESIDENTE DE CANACINTRA MEXICALI



Creo que el mejor acierto ha sido la conformación de su equipo de trabajo; invitó a trabajar en los puestos directivos a gente con experiencia y que ha dado resultados tanto en el trabajo gubernamental como en el privado.



Ha habido una apertura con el sector empresarial y la ciudadanía que no habíamos vivido en los últimos 3 años, ha sido incluyente, se están retomando muchos Comités que estaban olvidados, como el del Consejo Municipal de Transporte y como ese, muchos otros patronatos ciudadanos que están siendo retomados y tomados en cuenta.



ENRIQUE ROVIROSA MIRAMONTES

ECONOMISTA



Como positivo, se pudo resolver el problema inmediato (financiero), pero lo fundamental que es dar una solución de mediano o largo plazo sigue sin verse.



Las cosas que se hacen son parte de la rutina, a lo que se ha dedicado fundamentalmente es a resolver el problema de las finanzas, lo cual es entendible porque si no tienes dinero para pagar la nómina o restituir el equipo de limpia, no puedes hacer gran cosa.



El problema de las finanzas es serio y no se ha resuelto, solo se ha dado una solución parcial, se tiene que buscar la manera de reducir el gasto corriente con objetivos precisos.



ROBERTO VILLA GONZÁLEZ

CONSEJERO DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MEXICALI



Creo que la presencia del Presidente Municipal y su Cabildo ante las situaciones que se han presentado ha sido buena, abiertos al dialogo, tomando las medidas necesarias para tratar de mejorar la administración.



Esto es un aspecto importante porque es un Cabildo abierto al dialogo con la ciudadanía, aunque a veces no se puede realizar todo aquello que se quisiera o que la ciudadanía pide porque no están en el ámbito de su competencia.



¿Qué se ha dejado pendiente o qué es lo que falta por hacer en esta administración?



RODRIGO LLANTADA ÁVILA

PRESIDENTE DE COPARMEX MEXICALI



Si hay asignaturas pendientes. Queremos conocer con puntualidad bajo qué condiciones se recibió el Ayuntamiento, porque cuando el Alcalde habla de que es un Municipio quebrado, estamos obligados a conocer cómo llegamos a esto, quiénes fueron los responsables.



No vemos ningún responsable señalado, exigimos la posibilidad de ver a los responsables y que se transparente con puntualidad las bases otorgadas de manera indebida.



Exigimos que se finquen responsabilidades a esos funcionarios que se prestaron para dar esas bases y sobre todo que sean revocadas al ser ilícitas.



La gente va a entender mejor que estás luchando por Mexicali no solamente con reestructuración económica, también con un marco de justicia, fincando responsabilidades a los que le han generado un daño a Mexicali.



JUAN IGNACIO GALLEGO TOPETE

PRESIDENTE DE CANACINTRA MEXICALI



Hasta el momento, las intenciones del Gobierno Municipal han sido positivas, se ha trabajado de la mejor manera dentro de sus posibilidades. Lo que solicitaríamos es que se dé seguimiento a lo que se está haciendo y que no cambie la inercia, que siga la inclusión y trabajando todos en conjunto por Mexicali.



ENRIQUE ROVIROSA MIRAMONTES

ECONOMISTA



Es importantísimo que la administración pública vea mecanismos que permitan el desarrollo de las contrataciones y retribuciones de personal del Ayuntamiento, tanto de base como confianza, esté ligado a meritos.



La reestructura de la administración municipal, porque actualmente está hecha para dar cabida al exceso de personal y necesita modificarse para dar resultados en términos de eficacia y eficiencia.



Por otro lado, se debe ver la cuestión de los ingresos públicos del Ayuntamiento, porque la forma en que se allegan de recursos obedece a un esquema del siglo pasado que necesita modernizarse, de tal manera que no se haga en función del valor de los terrenos sino tomando en cuenta el uso y el valor de las actividades que se realizan en esos predios para fortalecer los ingresos del Ayuntamiento.



ROBERTO VILLA GONZÁLEZ

CONSEJERO DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MEXICALI



Ante las situaciones y protestas ciudadanas, hubo enfrentamientos entre la gente y los agentes de la Policía Municipal, es un aspecto que se rebasó y que nos dice que de alguna manera se tiene que mejorar en la capacitación y continuarla con los elementos de seguridad pública, y en general de todos los funcionarios municipales para enfrentar esta nueva realidad en la que vivimos, con una ciudadanía más participativa, exigente y que implica que los funcionarios deben tener una mayor tolerancia.



En materia de Seguridad Pública, se debe aterrizar lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, reestructurando de mejor manera la participación de la policía para que llegue de manera rápida y eficiente a los lugares donde se les requiere, se tiene que mejorar en el control interno de los elementos policíacos en capacitación, habilidades, destrezas y conocimientos.



También se debe fomentar una cultura de valores éticos, de responsabilidad y generar una cultura anticorrupción.



Esperamos que sigan trabajando como se está haciendo hasta este momento, con esta apertura hacia los organismos ciudadanos.