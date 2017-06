Sigue grave uno de los intoxicados

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras la intoxicación de cuatro individuos el domingo pasado en un antro de Mexicali, autoridades de salud señalaron que uno de ellos sigue internado bajo ventilación mecánica con afectación cerebral.



El director del Hospital General (HG), Caleb Cienfuegos Rascón, precisó que los otros tres acompañantes fueron dados de alta, quienes confesaron que habían consumido drogas previamente.



Sin embargo, los médicos del nosocomio no han determinado cual fue la droga precisa, que provoca la grave condición en que llegaron los cuatro pacientes a la sala de urgencias.



“De manera absoluta no sabemos cuál es la causa, evidentemente hicimos algunas pruebas y en ellas salieron múltiples drogas, pero no podemos determinar cuál es la única”, comentó Cienfuegos.



Los pacientes declararon a las autoridades médicas que realizaron un consumo en específico, pero no tienen suficientemente claro cómo es que llegaron a ese estado, informó el director del HG.



“Uno de los pacientes aún se encuentra internado en el HG, él está bajo ventilación mecánica, tienen algunos datos de afectación cerebral”, reveló el director general del nosocomio.