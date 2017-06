Buscarán impulsar agenda legislativa

MEXICALI, Baja California(GH)

Impulsar una agenda legislativa ciudadana, celeridad en iniciativas pendientes y generar condiciones para la población de la mano de los otros dos poderes de gobierno, es el plan de trabajo de Job Montoya Gaxiola.



El nuevo presidente del Congreso del Estado para el tercer periodo del primer año de la XXII legislatura afirmó que atención especial será generar el documento rector y las leyes secundarias para aprobar el Sistema Estatal Anticorrupción.



El diputado electo por mayoría para la nueva mesa directiva, dijo estar a favor de la transparencia y que esclarecer temas como Racota, del cuál puntualizó no tener relación.



“Nos sumamos al esfuerzo a que se aclare lo de Racota y cualquier tema de corrupción, debemos crear puentes de comunicación con la comunidad siempre en el marco de la legalidad”, comentó.



La mesa directiva fue integrada por Job Montoya Gaxiola del Partido Movimiento Ciudadano como presidente, la panista Mónica Hernández Álvarez como vicepresidente.



Irais María Vázquez Aguiar del PAN en el cargo de secretaria, la perredista Rocío López Gorosave como prosecretaria y del PRI, Edgar Benjamín Gómez Macías como secretario escrutador.



La mesa directiva ingresó del 1 de junio con vigencia hasta el 31 de julio del presente año.



La diputada del PT, Claudia Agatón Muñiz fue elegida como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).



ENTRE GRITOS



La elección se realizó en medio de gritos e insultos contra los diputados sobre sus apariencias fisiológicas por parte de integrantes de Mexicali Resiste.



Frases como “Ratalino”, “Bentley no tienes cuello”, “vete a caminar” le dijeron al a diputada Eva María Vázquez, fueron algunas de las expresiones de los aproximadamente 30 manifestantes.



Rebasaron el límite, expresó la diputada María Trinidad Vaca Chacón.



“Estoy de acuerdo en las manifestaciones, pero cuando rebasas el límite del respeto a la autoridad, a la institución y persona, por eso hago un llamado en lo particular a madurar en los temas políticos y ser respetuosos, el respeto se exige en dos sentidos”, comentó.



La diputada panista anunció que buscarán una reforma a la ley orgánica para regular dichas expresiones.



“Todos son bienvenidos, son parte del congreso, pero el respeto como a todo persona es un deber ser, debemos buscar un protocolo, no lo tenemos, no queremos llegar a eso, pero ayer fue muy lamentable ver como algunas personas se dirigieron a la persona y no a los temas”, puntualizó.



La diputada Eva María Vázquez Hernández lamentó los insultos contra la persona de los diputados y diputadas.



“Estamos siempre dispuestos al diálogo y a lo mejor no avanza como quisiéramos, pero se lamenta donde hay descalificaciones a título personal…”



“Hablar de temas de nuestra responsabilidad como representantes populares son válidas, pero descalificaciones a título personal, si somos gorditos, cabello rojo o una dieta, no es necesario…”



“Esos insultos no generar las condiciones para ningún tipo de diálogo, no hubo consignas a temas sino señalamientos personales que no nos llevan a nada, no hay fondo, no hay sustancia en esas expresiones y son descalificativos y no avanzamos nada”, comentó.