Desfilan 35 mil trabajadores en su día

MEXICALI, Baja California(GH)

, fue como se desarrolló el desfile del día del trabajo.Los 16 contingentes desfilaron con cerca de 35 mil personas sin incidentes reportados, informó Jesús Ortiz Miranda, organizador y Presidente del Congreso del Trabajo.Por cerca de 3 horas, desfilaron tractocamiones de la CROC, miles de personas con camiseta roja en señal de protesta, maestros interinos exigiendo el pago, jubilados con sillas de rueda, niños, enfermeras, y hasta taxistas que pidieron regular los UBER.Los trabajadores demandaron y exigieron el pago del diferencial de retiro a jubilados de la sección 2 del SNTE.Con una lona gigante expuesta frente al templete de protocolo, solicitaron incremento al sueldo, asignación de plazas y vacantes de docentes, el pago de interinatos, reducción a los energéticos, la derogación del decreto 57, disminución de la delincuencia, asesinatos y tienditas.No a la disminución de las pensiones del IMSS, no a la impunidad, otorgar las 3 mil 200 pensiones y jubilaciones pendientes ante la ley del Issstecali, pago puntual a los interinos, apoyo a la profesionalización de los maestros.Liberación de maestros con más de 30 años laborando que siguen en activo, la abrogación de las leyes federales estructurales como la educativas, laboral y energética, no a la privatización de los servicios médicos y no a la subcontratación de personal.La lona de demandas fue firmada por el sindicato Congreso del Trabajo, SNTE sección 2 y 37, la Federación de Organizaciones Sindicales, CTM, FSTSE.El Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres, la FROC, Sindicato de Telefonistas y la FEDESSP.Con el descontento de los organizadores, el grupo de Mexicali Resiste exigió desfilar punteros, antes que los trabajadores.Los sindicatos rechazaron la propuesta y optaron por dejarlos desfilar, sin que los representantes de los trabajadores subieran al templete de protocolo.Con groserías, palabras altisonantes, pocas propuestas y gritos, fue como se manifestaron las pocas más de 300 personas del movimiento.Hicieron una representación de Jesús, a quien iban latigueando cargando la cruz con los emblemas de los partidos políticos.Sobre un caballo, Humberto Lara dijo que los gobernantes entenderán con el castigo del voto de los ciudadanos.Entre las lonas pregonaron frases como la abrogar de la ley APP, la defensa del agua y resistencia contra la corrupción.Después de marcharse, a la hora volvieron a interrumpir el flujo del desfile, lo irrumpieron y detuvieron para volver a pasar sobre el temple y repetir los gritos e insultos contra los gobernantes presentes.Finalizaron con un mitin en las escaleras del congreso del estado, con un grupo reducido.“Nosotros somos la verdadera democracia, nosotros somos el verdadero sindicato”, declaró Lázaro Mosqueda, quien fue presentado como dirigente electo del sindicato de burócratas de Mexicali.Con amparo o sin amparo, con toma de nota o sin ella, dijo, se debe de respetar la decisión de más de 5 mil trabajadores.Recordó que el próximo 12 mayo tienen audiencia del recurso de amparo ante los juzgados federales.Los burócratas marcharon de rojo, alzando la mano de lucha y gritando porras deanunció al gobierno estatal, María Luisa Gutiérrez Santoyo, dirigente de la sección 37 del SNTE quien adelantó que utilizarán todos los instrumentos de lucha para conseguir el pago rezagado de los maestros.A pregunta expresa de un paro de labores que afectaría la dinámica escolar, dijo que primero optaron por el diálogo y acuerdo con el gobernador, sin resultado concreto.“Tenemos derecho a todos nuestros instrumentos de lucha y vamos a utilizarlos, que no tengan duda, es un movimiento gremial, pero los padres de familias son nuestros aliados y ven en las escuelas la falta de pago a los maestros y de inyección de recursos a escuelas de tiempo completo…”.“Vamos a concretar las acciones a realizar y las anunciaremos en rueda de prensa en mayo”, declaró.Maestros exigieron el pago de sueldos a interinos y pago de jubilaciones.Marchando con camiseta roja, los maestros de la SNTE y la dirigente, explicaron que en año y medio se han liberado 600 jubilados, pero se adeudan 180 millones de pesos a maestros interinos que no han cobrado de enero a abril del presente año.Además adeuda el Estado 24 millones de pesos por aguinaldo histórico no saldado, cuentas además con 3 mil jubilaciones y pensionados pendientes de liberar.Para la realización de un posible paro, explicó, se cuenta con 17 mil 500 trabajadores agremiados y 4 mil 500 jubilados.“No queremos detener el servicio educativo, nos interesa dar clases, pero no vamos a renunciar a ningún mecanismo de lucha, no pedimos dádivas, pedimos el derecho de los trabajadores”, puntualizó.