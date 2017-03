Cabildo aprueba crear coordinación de fomento y desarrollo

MEXICALI, Baja California(GH)

El Cabildo de Mexicali aprobó la creación de la Coordinación de Fomento y Desarrollo Económico, la cual dependerá de la oficina de Presidencia y no requerirá de infraestructura ni contratación de personal.



En sesión extraordinaria celebrada la tarde del jueves, las comisiones conjuntas de Legislación y Gobernación y de Desarrollo Económico, Turismo y Federalismo presentaron el dictamen con la creación de la Coordinación.



El promovente de la misma, el regidor Javier Cital Camacho, indicó que la propuesta buscaba articular el proceso de promoción y desarrollo del Municipio en materia económica.



La idea es que exista coordinación y vinculación con distintas dependencias municipales para que no exista duplicidad de actividades o deficiencia en las mismas.



Indicó que se hizo un señalamiento a la importancia de tener una ventanilla única para recibir a los inversionistas que se encuentran en la localidad y la que se pretende traer del exterior.



Se fomentará la innovación y la emprendeduría, agregó, impulsándolo principalmente con los jóvenes y orientándolos con dependencias de los tres ordenes de gobierno para bajar recursos.



Añadió que esta Coordinación dependerá directamente de la oficina de Presidencia y no requerirá de un incremento al gasto municipal.