Preocupa al estado decisión de parar cervecera

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de que el Ayuntamiento paró la construcción de la cervecería Constellation Brands con el fin de investigarla, el Gobierno del Estado está preocupado de que esto provoque que se inhiba la inversión extranjera.



Así lo señaló el secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, asegurando que respetan las expresiones públicas que hagan los actores políticos, ya que ellos hacen su trabajo.



Aseguró que el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, ha sido puntual en el plan de Gobierno, el cual es para el bien de los mexicanos.



“Hay una preocupación de que se genere un ambiente adverso para quienes voltean a Baja California, es importante resaltar que el gobernador ha hecho un trabajo de promoción del estado hacia las empresas para generar desarrollo”, reiteró.



Con la cervecera buscaban crear empleo y desarrollo económico, por eso les preocupan los inhibidores, mencionó que obviamente es importante proveer la inversión, pero también hay que escuchar y atender las preocupaciones de quienes se manifiestan.



Las inversiones no vienen a dañar sino a apoyar un desarrollo, declaró, de tal manera que con claridad estas empresas llegan con la intención de generar empleo.



Agrobaja



Hizo un llamado a quienes se manifiestan para que no afecten a terceros en libre acceso en eventos como AgroBaja, ya que son sucesos de la propia sociedad que busca promover la riqueza del campo.



“No interfieran bloqueando y desanimando a los asistentes, esperemos que no suceda y se respete el libre tránsito, si quieren manifestarse se respeta, pero que no afecten a terceros”, enfatizó.