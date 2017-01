Cifras sobre empleados del 21 Ayuntamiento son consistentes

MEXICALI, Baja California(GH)

Las revisiones hechas a la información otorgada en la entrega-recepción sobre el número de empleados del Ayuntamiento y su lugar de trabajo no han arrojado inconsistencias, explicó Óscar Ortega Vélez.



El Oficial Mayor del 22 Ayuntamiento comentó que el número de empleados del Gobierno Municipal asciende a un total de 6 mil 217 trabajadores.



La cifra fue otorgada en los documentos de entrega-recepción y las características se encuentran en revisión porque aún no se concluye con el análisis de la información brindada por la anterior administración.



En lo que se entregó no se han encontrado diferencias, dijo, salvo el caso que amerita un análisis más profundo sobre las bases otorgadas, el cual ya está en proceso en la Sindicatura Municipal.



Las revisiones de los empleados en sus centros de trabajo o en su lugar de cobro han coincidido con las plantillas existentes, aseveró Ortega Vélez.



Más detalles en la edición impresa