De un 'sismo' a otro sismo en 24 horas

TIJUANA, Baja California(GH)

Entre una cadena humana de militares y civiles se podía ver el pequeño cuerpo de un niño con la cara sucia cargando escombros de una casa que colapsó en San Gregorio Atlapulco en la Ciudad de México, lo que me llevó a cuestionarme ¿qué hace aquí? ¿Es su casa? ¿Está solo?



Cuando me acerqué a preguntarle a Luis Enrique Zabala por qué estaba en ese lugar, me respondió sin titubear: “Para salvar vidas”.

Su respuesta me impactó; aquel no era un escenario en el que uno espera ver a un infante y mucho menos hablar de la muerte a su corta edad.

“Hay niños que perdieron la vida, familias que perdieron a un familiar, quiero apoyar a otra gente”, fueron las palabras que utilizó el pequeño hombrecito de 11 años de edad.



En las calles de dicho lugar, veía una de esas escenas que se ven en las películas, gente con cubrebocas, llorando y pidiendo a gritos ayuda; jamás había presenciado algo similar.



Tras caminar por varias horas, me senté por un momento junto con dos voluntarios, quienes al ver pasar a un militar cargando una metralleta se mostraron molestos de que no estuviera apoyando en las labores de rescate.



“¿Para qué necesita un arma?”, me dijeron, “lo que necesita hacer es ensuciarse las manos como todos los vecinos del lugar”.

Podía sentir el enojo de las personas que pedían ayuda de las autoridades, pero que a su vez se sentían agradecidas por los cientos de voluntarios mujeres, hombres, niños y adolescentes que llegaban para ayudar en lo que podían.



Aquella fue apenas una de las decenas de historias que me tocó presenciar durante la cobertura que realicé en la Ciudad de México tras el terremoto registrado el pasado 19 de septiembre, exactamente 32 años después de aquel sismo que cobró la vida de miles de personas en 1985.



De ‘sismo’ a sismo



El martes por la mañana llegué a las 09:00 horas a cubrir el simulacro que como cada año se realiza en el Palacio Municipal de Tijuana; 24 horas después ya me encontraba en la Ciudad de México.

El primer punto desde donde reporté fue el colegio Enrique Rébsamen en la colonia Prado Coapa, en donde, se decía, había decenas de niños atrapados.



Al llegar al lugar, me sentí abrumado con tantos medios de comunicación (nacionales e internacionales), información y movimiento tanto de autoridades como de voluntarios, no sabía por dónde iniciar aunque después de unos días parecía que se había acabado el interés porque eran pocas las personas y los medios informativos presentes.



Me sorprendió el número de personas que salieron y que siguen saliendo a ayudar en el retiro de escombros, en esos momentos no existían creencias religiosas, clase social u orientación sexual, simplemente mexicanos uniéndose con un mismo fin.



Cientos de personas lo perdieron todo, se quedaron sin un lugar en dónde dormir y aunque paulatinamente se fueron habilitando albergues, muchos vecinos se juntaron para hacer guardias afuera de sus conjuntos habitacionales dañados ya que se reportaban robos en dichos lugares y no querían perder las pocas pertenencias que habían sobrevivido al desastre.



Álvaro Obregón 286



En Álvaro Obregón 286, uno de los tantos edificios colapsados, 44 personas se reportaron atrapadas.



Ahí conocí a Elia y Alicia Estrada García, tías de Martín Estrada Zárate, quienes aseguraron que estarían en el lugar hasta saber de él, de una forma positiva y sin perder la esperanza.



Sin embargo no era la misma forma en que otras personas veían la situación, muchos de ellos instalados en casas de campaña, pedían información de las autoridades y trabajos más rápidos, ya que conforme pasaban las horas las probabilidades de encontrar con vida a sus seres queridos disminuían.



Conforme pasaban los días la ciudad iba retomando la normalidad, la gente volvía a sus labores cotidianas.



La ‘golpeada’ Jojutla



El sábado 23 de septiembre acudimos al Municipio de Jojutla en Morelos, uno de los puntos más afectados tras el sismo. Para empezar el autobús no podía entrar al pueblo debido a la afectación de los negocios, casas y el Palacio Municipal, que perdió parte de su infraestructura.



El pueblo mágico parecía otra locación de película, hogares y negocios destruidos, con vidrios rotos, bardas colapsadas o a punto de caer. Recorriendo las calles pude constatar que eran decenas de inmuebles con daños, los cuales no estaban recibiendo la ayuda necesaria.



La señora María, de edad avanzada, vive junto con su sobrina, quien debido al terremoto se fracturó una pierna, por lo que no podía caminar. Ambas esperaban ayuda de víveres ya que hasta ese momento solamente habían recibido papel de baño y poco medicamento, pero querían alimento para pasar los días.



Otra mujer, que estaba pidiendo ayuda, nos platicaba que había voluntarios que se encontraban en una zona alejada del Centro del pueblo y que no tenían nada qué comer, lo único que pude hacer fue entregarle una botella de agua y un paquete de galletas que traía conmigo.



Al llegar a la zona más afectada, la colonia Zapata, me encontré con la familia López Bravo, quienes con una pequeña mesa daban comida a los vecinos y militares que ayudaban a demoler su casa, que debido a los daños tenía que ser tirada.



Cuando entrevisté a Mónica Bravo, me contó cómo con mucho esfuerzo y trabajo construyeron su casa y lo único que podía hacer es ver cómo poco a poco era destruida; no pude evitar después de varios días de una fuerte carga emocional, derramar unas lágrimas al escuchar su historia.



A nivel profesional dicha cobertura fue uno de los retos más importantes que he cubierto en mi corta carrera en el mundo del periodismo, sin embargo a nivel personal te marca y te hace valorar las pequeñas cosas que uno da por hecho todos los días.



Las personas que perdieron sus hogares y negocios necesitaran del apoyo de todo el País para que puedan reconstruir sus vidas, por lo que este camino va para largo y no podemos olvidar lo que están pasando, por lo que el apoyo debe seguir por parte de todo México.