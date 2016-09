Desechan solicitudes de juicio político contra JDO

MEXICALI, Baja California(GH)

Dos solicitudes de juicio político contra el alcalde Jaime Díaz Ochoa y un grupo de regidores fueron desechadas por improcedentes por la Comisión Jurisdiccional del Congreso Estatal.



Ambos escritos de denuncia fueron presentados por Asunción Collado Hernández, siendo el primero en darle trámite el que presentó contra Díaz Ochoa y ocho miembros del Cabildo.



El motivo de esta denuncia era la aprobación del dictamen de la Comisión de Seguridad Publica, Tránsito y Transporte, donde se autorizaba la celebración de un contrato con la empresa "Auto Traffic, S.A. de C. V.".



Cabe recordar que esta empresa era la especializada en sistemas de control de tráfico para la instrumentación, operación y mantenimiento integral de las foto multas.



La denuncia fue desechada debido a que el denunciante no acompañó elementos de prueba, documentos o cualquier otro instrumento que por sí solos constituyeran convicción o presunción de posibles conductas que ameritaran la instauración de juicio político.



La otra solicitud de juicio político contra Díaz Ochoa era por no cumplir con el reconocimiento de adeudo signado entre el 20 Ayuntamiento y el Issstecali en noviembre de 2013.



En la denuncia se señalaba que la deuda con la paraestatal se había incrementado exponencialmente al existir 29 pagos omisos.



Finalmente, se decidió que no se podía iniciar el procedimiento para instaurar el juicio político porque la denuncia no reunía los requisitos de procedibilidad previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California