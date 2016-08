50% de infectados con tuberculosis deja tratamiento

MEXICALI, Baja California(GH)

Los programas contra tuberculosis en el estado de Baja California no han sido suficientes para abatir su presencia en la población, el principal problema es que el 50% de los infectados no culmina el tratamiento.



El estado sigue disputándose entre el primer y segundo lugar de casos de tuberculosis a nivel nacional, actualmente se tratan a 1 mil 500 personas, Tijuana tiene el primer lugar, seguido de Mexicali con 400 casos en el estado según la Secretaría de Salud (Isesalud).



La jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud, Yenisey Espinoza Castro, mencionó que de manera anual se descubren aproximadamente 50 casos, la detección se ha mantenido y se ha ido mejorando en la curación y seguimiento del tratamiento.



El índice de mortalidad de las personas que padecen tuberculosis es bajo, sin embargo con la llegada del VIH, la cifra aumentó, pues el sistema inmunológico se ve rápidamente atacado.



“La tuberculosis es una enfermedad que llegó para quedarse, es un tema que sí nos pega, pero la gente se mueve mucho y dejan el tratamiento”, señaló Ismael Ávila Iñiguez, subdirector de Servicios de Salud en el estado.



Cuando se tienen síntomas y que no se acercan es más difícil abatir la cifra y darles un buen tratamiento, el subdirector reiteró que Isesalud inventó 1 mil estrategias para controlar y mantener cerrado el círculo de estos pacientes.



“Desagraciadamente llegó una enfermedad concomitante que es el sida, por lo que al bajar los mecanismos de defensa, la tuberculosis trabaja al 100%”, dijo el subdirector Ávila.



Las características que permiten la proliferación de la tuberculosis en el territorio bajacaliforniano, aseguró que es el constante flujo de migración, ya que en los oriundos de la zona son sometidos a un programa de vacunación contra dicha enfermedad.



“Teóricamente no deberíamos de tener problemas, pero viene gente de zonas donde no los vacunan, como Chiapas y Oaxaca, los pacientes que regresan de Estados Unidos también traen la perpetuación del problema”, mencionó.



Los síntomas de la tuberculosis son una tos crónica de más de seis semanas y fiebre vespertina, el verdadero problema son quienes lo portan y no tienen síntomas, añadió que se transmite a través del tosido.



LOS COSTOS



El costo en promedio por paciente, es de alrededor de 2 mil 500 pesos, el tratamiento no es caro, pero la dificultad de la detección es el problema.



“Estamos intentando evitar el abandono en Mexicali, poco más de la mitad abandonan el tratamiento debido a que se sienten bien, pues una ventaja es que rápidamente dejan de padecer la sintomatología”, dijo Espinoza.



Aseveró la jefa de la jurisdicción que es un tratamiento largo y difícil, que implica mucha disciplina, pues son seis meses de suministrarle medicamentos, mejorando en un par de meses.

NICOLLE DE LEÓN