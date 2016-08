Preocupa a IP poco margen de maniobra Peña Nieto

MEXICALI, Baja California(GH)

El presidente Enrique Peña Nieto presenta su hoy su Cuarto Informe de Gobierno con, opinaron los presidentes deAmbos dirigentes empresariales dieron su opinión en torno a la labor realizada por el Presidente de la República, en el marco del Cuarto Informe que entregará hoy al Congreso de la Unión.Los empresarios hablaron principalmente sobre cómo han visto los resultados de las reformas estructurales logradas por el mandatario.“No todo está mal como pareciera, ni está tan bien como quisiéramos”, precisó Francisco Fiorentini Cañedo, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).México crece en promedio al 2% anual, comparado con países como Chile, Bolivia, Brasil o Argentina.“La economía está creciendo, no es consuelo, hay algo que está funcionando pero no como quisiéramos”, dijo.Fiorentini Cañedo enlistó que la reforma fiscal no activó la inversión como se previó, la reforma educativa permite la evaluación de maestros, pero el Gobierno Federal no ha logrado controlar las manifestaciones, toma de carreteras y telecomunicaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).La reforma bancaria ha permitido mostrar el crecimiento en la compra de autos nuevos, que contrasta con un Presidente que ha perdido legitimidad por temas como la Casa Blanca o los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.“Le está quitando grado de acción y vemos un Presidente con el menor índice de aceptación, que llega al cuarto informe con muy poco margen de maniobra y eso debe de preocupar”, comentó el presidente de Coparmex Mexicali.Juan Ignacio Gallego Topete, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Mexicali, destacó la aprobación de las reformas estructurales pero con pocos resultados.En la reforma energética preciso que se iban a bajar los costos pero actualmente están subiendo, además en su informe de gobierno esperan que Peña Nieto precise cómo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se transformará para ser más competitiva y reducir costos en la tarifa.La reforma laboral requiere generar certidumbre al sector empresarial, para generar confianza en invertir en el país.En tema de la reforma fiscal, señaló que el IVA afectó las fronteras, pero no se ven reflejados en los estados los aumentos de contribución con mayor infraestructura por parte de la Federación.Gallego Topete también señaló que es necesaria la creación de las Zonas Económicas Especiales, así como “dientes” en la Ley Anticorrupción para abatir la corrupción en los gobiernos y partidos políticos.“Peña Nieto ha perdido credibilidad por temas como la casa blanca”, puntualizó.El presidente de Canacintra reiteró que el sector ha solicitado la política industrial para impulsar las inversiones y expansiones, porque en otros países como China y Estados Unidos los incentivos permiten el crecimiento interno y en México no sucede.“En la industria nacional se ha dejado de generar y con ello se deja de crecer como país, por eso pedimos la política industrial nacional, porque no crecemos por las condiciones en México”, comentó.