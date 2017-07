Quedan 500 mil sin pagar las placas

MEXICALI, Baja California(GH)

Del total del padrón vehicular registrado en Baja California, alrededor del 50% no realizó el trámite de revalidación de tarjeta de circulación.



Ayer venció el plazo para realizar el trámite sin pagar recargos, por lo que a partir de hoy automáticamente los que lo realicen tendrán que pagar una multa.



Además, ayer venció el decreto emitido por Gobierno del Estado, el cual condonaba multas y recargos en el trámite para los vehículos de modelo 2008 a la fecha que tuvieran adeudos de otros años.



Hasta las 17:00 horas de ayer, se habían registrado más de 516 mil 548 trámites a nivel estatal, informó Nolberto González Grajeda, director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.



Actualmente el padrón vehicular en la entidad suma más de un millón 073 mil 132 vehículos, según estadísticas de la dependencia estatal.



De ellos, alrededor de 800 mil vehículos son los de modelo 2007 o anteriores.



Si bien las largas filas de espera se presenciaron en las diferentes oficinas de Recaudación de Rentas en los municipios del Estado, una gran cantidad quedará pendiente de la revalidación de los documentos.



El decreto para no pagar recargos por años anteriores sin revelidar se emitió desde el 14 de enero y vencía ayer, el cual fue aplicado exclusivamente a ciudadanos con unidades modelo 2007 o anteriores, lo que representa al 80% del padrón.



Pese a los descuentos y el trámite sin multas a quien lo hiciera hasta ayer, casi la mitad de los bajacalifornianos no realizaron la revalidación de la tarjera de circulación.



En el último corte de jueves y viernes, se habían registrado más de 22 mil trámites tan sólo en Mexicali, entre canjes de tarjeta de circulación y licencias de conducir.



Largas filas



A partir del miércoles de la semana pasada, largas filas se empezaron a notar en los diferentes verificentros ambientales, con horas de espera de hasta tres horas.



De igual manera ocurrió en las oficinas de Recaudación de Rentas, donde los mexicalenses esperaron hasta los últimos días del decreto para llevar a cabo sus trámites.



Incluso en la oficina central de Recaudación, instalaron varias carpas afuera de las instalaciones y aparatos de ventilación para las personas que acudían al lugar.



Pago total del trámite de revalidación sin recargos, desglosado:



-Expedición de Tarjeta de Circulación: $579.22

-Impuesto Vías Públicas: $ 619.77

-No revisión Mecánica: $150.98

-Impuesto Adicional para Educación Media y Superior: $202.73

-Donativo Cruz Roja Mexicana: $80.04

-Redondeo en pagos efectuados: Variable.

-Total: $ 1632.74



Si se estima que alrededor de 500 mil bajacalifornianos no realizaron el trámite, son más de 900 millones de pesos los que no ingresaron a las cajas.