Robo de autos sigue siendo un problema en la ciudad

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de que la tendencia en robo de vehículos en el municipio de Mexicali se encuentra a la baja, este continúa mostrando números altos según lo explicó Fernando Ramírez Amador.



El Subprocurador de Zona Mexicali de PGJE indicó que el año pasado se culminó con números muy altos que siguieron mostrándose todavía durante los primeros meses del 2017.



“Todos los delitos son preocupantes ante la PGJE pero los que más nos duele son los robos con violencia y de vehículo ya que con esto se desapodera a los ciudadanos de su patrimonio”, expresó.



Actualmente según las cifras dadas del robo de vehículos muestran que para el mes de junio se tienen un total de 278 reportes ante la autoridad, en contra de los 470 con los que se tuvieron en mes de enero.



“Si bien la tendencia va a la baja en incidencia delictiva o el número de denuncias, la realidad es que son todavía muchos los vehículos que se encuentran siendo desapoderando a los ciudadanos”, dijo.



Algo que se encuentran perturbando es que algunos de los robos de vehículos son cometidos con violencia, lo cual puede llegar a poner en riesgo la misma vida de la víctima.



Indicó que esto se debe a que en esta clase de incidentes los ciudadanos pueden llegar a presentar lesiones por los agresores e incluso perder la vida, como en hechos que ya han ocurrido en la región.



En ese sentido se precisó que todas las denuncias que se interponen por robo de auto solamente el 18% se cometen de manera violenta, siendo así en este porcentaje que más se encuentran trabajando.



“Nos encontramos trabajando en reuniones de coordinación con Policía Municipal quienes son los que tienen patrullaje en las calles y que pueden evitar estos incidentes o detenerlos en fragancia del mismo”, manifestó.



Bajo porcentaje de autos robados se recupera



En comparación con la cantidad de reportes que ingresan ante las autoridades, se dijo que entre el 25 al 30% de los automóviles son recuperados y no siempre en las mejores condiciones.



Algunos de estos pueden encontrarse de manera intacta, otros con algunas partes cantantes y algunos ya solamente el cascarón o el vehiculo totalmente calcinado.



“En operativos hemos logrado la detención de vehículos enteros, ya que estos los utilizan probablemente para cometer algún otro acto delictivo y luego los dejan abandonados”, precisó.



Así también algunos de los automóviles que han logrado ser recuperados por las autoridades se muestran faltos de algunas partes, como podrían ser baterías, estereos u otras cosas pequeñas.



Recomendaciones



Autoridades exhortaron a la ciudadanía algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de un robo de vehículo.



-Procurar no dejar la unidad en lugares apartados.



-Tomar medidas precautorias como bastón de seguridad o alarma.



-Si es posible instalar sistema GPS.



-Si cree ser posible victima buscar autoridades o un lugar concurrido donde dejar la unidad.



-En caso de amenaza: Entregar las llaves al agresor y dejar a manos de la autoridad el seguimiento.



Si la unidad ha sido robada, lo primero que se recomienda por parte de las autoridades es realizar la predenuncia a través de los números de emergencia, en caso de que se pueda ver esta por las vialidades.



Se debe de acudir a las denuncias a los Centros de Atención Ciudadana con los respectivos documentos para agilizar la denuncia.



-Facturas de propiedad o en caso de autos americanos títulos debidamente traducidos



-Tarjeta de circulación



-Número de serie



-Numero de Placas



-Fotografía siendo esto algo opcional, pero podría ayudar a la investigación.



Zonas donde se registra más el robo



Según los últimos reportes de la PGJE de 20 al 26 de junio sobre la incidencia delictiva en robo de vehículos se ha mostrado más fuerte en la zona central de la ciudad.



En total durante la última semana se presentaron 75 denuncias por el delito de robo, donde 29 de ellas ocurrieron en el Centro, 23 al Oriente, 16 al Poniente y las otras siete al Noroeste.



En Zona Central se notificó que las colonias Cuauhtémoc, Ex Ejido Coahuila, Independencia, Sonora, Centro Cívico y Carbajal son las que más presentaron estas denuncias.



Sobre el horario de la incidencia un total de once reportes ocurrieron entre las 06:01 y las 14:00 horas, ocho de las 14:01 a las 22:00 horas y diez de las 22:01 a las 06:00 horas según los reportes.



Al Oriente las colonias que resultaron con mayor incidencia fueron Porticos del Valle, Valle del Pedregal, Villa Verde, Plutarco Elías Calles, González Ortega y Hacienda Dorada.



Aquí los comportamientos en cuanto horarios variaban, reportando once ocurridos durante las 06:01 a las 14:00 horas, cuatro de las 14:01 horas a las 22:00 horas y ocho de las 22:01 a las 06:00 horas.



Para Zona Poniente las colonas donde se efectuaron estos robos son Conjunto Urbano Universitario, Santo Niño, Villas del Campo, Santa Isabel, Huertas del Progreso y Voluntad.



Los horarios mostraron una diferencia a comparación de zonas anteriores, teniendo tres reportes entre las 06:01 y las 14:00 horas, diez entre las 14:01 a las 22:00 horas y otros tres de las 22:01 a las 06:00 horas.



Finalmente la zona Noroeste de la ciudad se tiene la Segunda Sección, Primera Sección, Nueva Esperanza, Baja California y Santa Clara, donde en estos solamente se recibieron siete reportes de robo.



Los horarios de las 22:01 a las 06:00 y las 06:01 a las 14:00 horas reflejaron solamente dos reportes cada uno de estos, mientras el horario de las 14:01 a las 22:00 horas presentó tres robos.



En los últimos reportes dados por autoridades se reflejaron solamente cinco denuncias debidas al robo de vehículos con violencia, en este caso repuntando en la Zona Poniente de Mexicali.



INCIDENCIA DE ROBO DE VEHÍCULO COMPARADA AL AÑO ANTERIOR



•En los primeros meses del año se ha logrado presentar una reducción en cuanto al tema de robo de vehículos, así mismo a comparación del año pasado los números se mantienen a la baja.



ENERO

2016 = 413

2017 = 470



FEBRERO

2016 = 432

2017 = 434



MARZO

2016 = 392

2017 = 428



ABRIL

2016 = 404

2017 = 378



MAYO

2016 = 415

2017 = 370



JUNIO

2016 = 332

2017 = 278