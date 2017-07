Suman seis casos de deshidratación severa

MEXICALI, Baja California(GH)

En lo que va de la temporada de verano en Mexicali se han atendido seis casos de deshidratación severa y cuatro golpes de calor, según la Jurisdicción de Servicios de la Salud Mexicali.



A continuación el médico aplicativo de la Secretaría de Salud, Francisco Arturo Gavalíz Terríquez, experto en padecimientos por el calor, explica cuáles son las características de cada una de las enfermedades que surgen por las altas temperaturas.



El golpe de calor se identifica porque el paciente presenta dificultades para respirar, calambres, dolores, fiebre y en algunos casos puede presentar diarrea, la característica previa es que estuvo expuesto al calor.



Para diferenciar con el agotamiento por calor, hay que saber que este tiene la característica de presentar una temperatura corporal menor y el organismo todavía tiene cierta capacidad de regularlo.



En los síndromes menores como la deshidratación moderada, quemaduras solares o bien en el sincope por calor, la característica es que la temperatura corporal no se eleva tanto.



“Por lo que si el individuo si se resguarda en un lugar fresco, toma líquidos, reposa, el organismo tiene la capacidad de recuperación”.



“Cuando hablamos de golpe de calor el organismo pierde esa capacidad regulatoria”, expresó el doctor.



Reiteró que los golpes por calor no siempre resultan mortales si se siguen las medidas puntuales, sin embargo una de las consecuencias graves es el daño neurológico que pudiera causarle al paciente.



“El sistema nervioso central es muy sensible al calor y a la disminución de la circulación por el problema de la deshidratación asociada”, señaló.



Las enfermedades previas como las cardiacas, el estar tomando fármacos, no tener un estado de nutrición adecuado, ya sea por obesidad o desnutrición, los extremos de la vida, las actividades al aire libre, entre otros, hacen a las personas susceptibles al golpe de calor.



En cuanto al sincope por calor, Gavalíz Terríquez dijo que es cuando una persona tiene perdida del estado alerta, tienen un problema para regular su presión arterial, cuando tienen cambios de posición.



Sin embargo, tiene una recuperación adecuada luego de recibir las medidas generales, siendo un padecer común entre pacientes del sexo femenino y jóvenes.



Previenen sobre el uso de sueros



El doctor Gavalíz Terríquez exhortó al uso adecuado de los sueros, ya que al surtir las bebidas naturales como el agua por este tipo de hidratantes, puede ser dañino para los pacientes.



“El suero vida oral tiene la finalidad de reponer electrolitos en el cuerpo, las personas que no lo requieren y lo ingieren para sustituir una bebida como el agua, pueden generar un aumento en cuanto a las sales y electrólitos, puede llevar a algunas de alteraciones, por ejemplo retención de líquidos”, explicó.



Agregado que en personas sanas y jóvenes habitualmente no suele ocurrir mayor impacto porque el organismo puede compensar la situación.



Capacitación



Con el objetivo de que el personal de la salud como médicos y el cuerpo de enfermería recibieron una capacitación para la detección oportuna de enfermedades por el calor.



El titular del taller indicó que la capacitación va dirigida en el empoderamiento en la habilidad para el diagnóstico oportuno y el tratamiento inicial a nivel prehospitalario en los casos por calor del personal de las unidades de salud y hospitales de la ciudad.