Diputados señalan que Mexicali Resiste rebasó sus límites al insultar

MEXICALI, Baja California

Los diputados sesionaron para cambiar mesa directiva en medio de gritos e insultos por su apariencia física como la gordura, el color del cabello o la papada, por parte de los manifestantes de Mexicali Resiste.



Durante la sesión de la media noche, emitieron frases como “Ratalino”, “Bentley no tienes cuello”, “vete a caminar” le dijeron al a diputada Eva María Vázquez, entre otros comentario.



Rebasaron el límite, expresó la diputada María Trinidad Vaca Chacón.



“Estoy de acuerdo en las manifestaciones, pero cuando rebasas el límite del respeto a la autoridad, a la institución y persona, por eso hago un llamado en lo particular a madurar en los temas políticos y ser respetuosos, el respeto se exige en dos sentidos”, comentó.





La diputada panista anunció que buscarán una reforma a la ley orgánica para regular dichas expresiones.



“Todos son bienvenidos, son parte del congreso, pero el respeto como a todo persona es un deber ser, debemos buscar un protocolo, no lo tenemos, no queremos llegar a eso, pero ayer fue muy lamentable ver cómo algunas personas se dirigieron a la persona y no a los temas”, puntualizó.



La diputada Eva María Vázquez Hernández lamentó los insultos contra la persona de los diputados y diputadas.



“Estamos siempre dispuestos al diálogo y a lo mejor no avanza como quisiéramos, pero se lamenta donde hay descalificaciones a título personal…”



“Hablar de temas de nuestra responsabilidad como representantes populares son válidas, pero descalificaciones a título personal, si somos gorditos, cabello rojo o una dieta, no es necesario…”



“Esos insultos no generar las condiciones para ningún tipo de diálogo, no hubo consignas a temas sino señalamientos personales que no nos llevan a nada, no hay fondo, no hay sustancia en esas expresiones y son descalificativos y no avanzamos nada”, comentó.