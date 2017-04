Comparte texto en voz alta

MEXICALI, Baja California(GH)

Íntimo, narrativo y cálido,aprovechó la oportunidad de estar en la, narrando una de las obras literarias más famosas deEl actor de películas y telenovelas se dio cita en el Teatro Universitario para escuchar de viva voz al actor.Los pasajes de la vida de un coronel jubilado y que vive junto a su esposa enferma, espera con ansias sus papeles de jubilación y una pensión durante años, esto después de haber participado en la”.Durante una hora y sin parar, el actor narró parte de esos pasajes y al final evocó a la reflexión de los adultos mayores.“Yo creo que envejecer con dignidad es algo importante, mas que la ficción yo quisiera que la gente de la tercera edad no creciera abandonada, por eso me deja tanto este libro, por la reflexión sobre la gente mayor, la gente de edad y sus necesidad”, compartió el actor.El actor leyó para los presentes.Sobre una improvisada sala de lectura, Tovar dijo estar bien armonizado y en el ánimo de compartir esa lectura, dijo sentirse conmovido por lo que significa el texto para él y dijo sentirse agradecido de que su padre lo haya incentivado a leer desde pequeño.“Hay que tener mucho valor para tener la capacidad de envejecer, los marginamos lo convertimos en invisibles, les dan una pensión de 1 mil 200 pesos al mes.Ellos deben vacacionar, disfrutar la vida, la gente mayor no debe ser ignorada”, dijo Tovar a los alrededor de 150 asistentes.Al final el actor pasó algunos minutos extra con los presentes y se tomó fotos con la mayoría de sus seguidores., visitó la Feria del Libro como parte del programaEl actor compartió un fragmento del libro,, de Gabriel García Márquez