Investigan la actuación de funcionarios en cervecera

MEXICALI, Baja California(GH)

Documentos como las licencias de construcción y los permisos de suelo serán revisados por la Sindicatura Municipal para determinar si existieron irregularidades al momento de emitirse y entregarse a la empresa Constellation Brands.



La síndico procuradora Blanca Villaseñor Pimienta comentó que tras la aprobación del Cabildo del exhorto emitido por el Congreso del Estado, tiene 10 días para investigar la tramitología realizada por la empresa.



Explicó que Sindicatura Municipal no tiene la facultad de suspender obras, ya que solamente se dedica a investigar responsabilidades de funcionarios públicos.



Si en la investigación se encuentran irregularidades, sería la propia Dirección de Administración Urbana la que debería emitir las sanciones o la suspensión total de obra, pero iniciando un procedimiento.



Indicó que lo que se investigará serán las licencias de construcción, los permisos de uso de suelo y todo lo relacionado con la actividad de construcción.



Agregó que la Sindicatura se empapará del proyecto, por lo que es necesario tener consigo todas las carpetas con los trámites correspondientes para tener información fehaciente sobre esta obra.



Aprovechó para hablar sobre la queja presentada por la regidora Alejandra Ang Hernández por un presunto conflicto de intereses del director de Administración Urbana, Sergio Montes Montoya.



Dijo que la queja fue turnada a la Dirección de Contraloría y se solicitó un informe a la Dirección de Administración Urbana para que enviara las copias certificadas de todo lo referente a esta actuación.



La contestación fue que existían miles de documentos relacionados al tema y por ello se solicitó un plazo para hacer la entrega, con la condicionante de la Sindicatura que fuera en el menor tiempo posible.



Mencionó que a pesar de ello, se solicitará al titular de Administración Urbana la oportunidad de ir a la dependencia a revisar la documentación.



De encontrarse pruebas para solicitar una medida cautelar contra el funcionario se hará, sentenció Villaseñor Pimienta.



Cuidar mensajes: “kiko”



El gobernador Francisco Vega de Lamadrid opinó que no hay que enviar mensajes ‘no muy convenientes’ al Sector Empresarial local, nacional e internacional, sobre las inversiones en el Estado.



Lo anterior al cuestionarle sobre la decisión del Cabildo de Mexicali de suspender la construcción de la cervecera en el Valle de esta ciudad.



“Tenemos que ser muy cuidadosos, no podemos estar mandando mensajes no muy convenientes al sector (empresarial) local, nacional e internacional”.



“Sobretodo en estos momentos que tenemos un presidente de Estados Unidos que ha hecho por inhibir la inversión en México y que ha participado de manera directa en retirar esa inversión”, expresó Vega de Lamadrid.



Asimismo dijo ser respetuoso de las decisiones que toman tanto el Poder Legislativo como el Gobierno Municipal en cuanto al tema de la construcción de la cervecera.



También reiteró que la relación de trabajo que se tiene entre la empresa con el Gobierno del Estado es ‘muy limitado’, toda vez que su única función es ser promotor de inversiones para el Estado.



“Yo lo he dicho, el Gobernador es un promotor de las inversiones, sin embargo los permisos que tienen que ver con agua, construcción y permisos de uso de suelo no son permisos estatales”.